Нова ракета для HIMARS та MLRS: армія США замовила партію далекобійних PrSM (фото)

У Штатах вже другий рік створюють високоточну ракету з дальністю ураження до 500 км. Precision Strike Missile замінить собою ATACMS.

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Армія США замовила у Lockheed Matrin 54 далекобійних керованих ракет Precision Strike Missile. Про це повідомляє Shepard.

Оборонний гігант виготовить 54 високоточні ракети для подальших випробувань. Першу партію на виробництво ракет PrSM було закуплено у вересні 2021 року. Вартість контракту на 54 ракети становить 77,42 млн. доларів. Самі роботи з розробки PrSM до серійного виробництва мають завершитись до вересня 2025 року.

Ракета PrSM розробляється як заміна ракет MGM-140 ATACMS. Вона дозволить завдавати ударів у глибокому тилу противника. Ракета матиме дальність 500 км, а надалі Lockheed Martin планує її наростити до 650 км. Для порівняння, найбільш далекобійна версія ATACMS дозволяє вести стрілянину на відстань до 300 км з точністю до 9 метрів.

[ + – ] характеристики ракети PrSM

Precision Strike Missile зможе уражати не лише статичні наземні цілі, а й рухомі, а також морські цілі. Один HIMARS або MLRS нестиме відразу дві ракети PrSM. Особливістю є ще й те, що ракета вибухатиме над ціллю, що збільшить летальність та ефективність ракети.

Основні цілі для PrSM:

системи ППО

ракетні установки ворога

центри командування та управління

район концетрації військ

Нагадаємо, у грудні 2021 року США замовили 110 тактичних ракет PrSM. Тоді планувалося, що вони надійдуть на озброєння американської армії у 2023 році.

Розробка ракет наступного покоління стартувала у жовтні 2021 року.