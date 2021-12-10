Уражає цілі на відстані 400 км. США замовили 110 тактичних ракет PrSM (фото)

Компанія Lockheed Martin розробляє нові ракети, які мають надійти на озброєння американської армії у 2023 році.

Армія США уклала контракт із Lockheed Martin на будівництво та розробку тактичних ракет комплексу Precision Strike Missile на 23,9 млн доларів. Про це повідомляє портал Military Aerospace.

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Підписаний контракт є частиною ширшої угоди щодо постачання 110 тактичних ракет PrSM на суму 166 млн доларів. Повномасштабне серійне виробництво ракетного комплексу розпочнеться у 2023 році. Тоді ж вона надійде на озброєння американської армії.

Початкова версія комплексу здатна уражати цілі на відстані до 400 км. Ракета типу "земля-земля" є всепогодною, а запускати її будуть з наявних комплексів MLRS і HIMARS.

[ + – ] MLRS Фото: Вiкiпедiя [ + – ] HIMARS Фото: militarytimes.com

До 2025 року Lockheed Martin підвищить дальність ураження до 700 км із можливістю ураження рухомих надводних цілей. При цьому компанія планує модернізувати й установки, з яких запускатимуться тактичні ракети. Вони зможуть випускати одночасно дві ракети PrSM.

Ракетний комплекс має замінити собою MGM-140 ATACMS, що перебуває на озброєнні ще з часів Холодної війни. Він здатний уражати цілі на відстані до 300 км.

[ + – ] MGM-140 ATACMS Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо про старт розробки Precision Strike Missile. Для розробки Пентагон виділив 62 млн доларів.

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