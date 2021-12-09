Універсальний і смертоносний. У США представили новий БПЛА із 16 ракетами Hellfire (відео)

Безпілотник може приземлятися на землю за рекордні 90-150 метрів, а також виконувати розвідувальні й ударні операції.

Американська компанія General Atomics представила перші подробиці про новий БПЛА Mojave, який оптимізований для коротких зльотів і посадок. Про це повідомляє The Drive.

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Безпілотник отримає покращену форму крил, що дозволяє йому приземлятися на авіаносцях без застосування катапульти. Робота над безпілотником ведеться вже майже два з половиною роки.

У General Atomics вирішили робити БПЛА з короткою схемою зльоту, а не вертикальною. Оскільки вертикальна конфігурація не дасть досягти поставленої мети. Mojave отримав особливу конструкцію задньої частини фюзеляжу, що дозволило розмістити в ньому 450 сильний двигун від Rolls-Royce.

[ + – ] Розмах крил БПЛА складає 15,8 метрів Фото: General Atomics

Дизайн крила Mojave оптимізований для максимальної підйомної сили за допомогою передніх планок і закрилків із двома прорізами. Його розмах крил становить 15,8 метрів. Безпілотник здатний злітати та приземлятися на відстані 90-150 метрів, залежно від навантаження.

[ + – ] Перевезені вантажі Фото: General Atomics

Літні випробування дрону показали, що він здатний приземлятися на швидкості до 45 вузлів (83 км/год). Усього Mojave здатний перебувати у повітрі до 25 годин, але за таких умов він не зможе злетіти за 90 метрів.

[ + – ] Розподіл навантаження на Mojave Фото: General Atomics

БПЛА здатний нести на своїй підвісці одночасно 16 ракет Hellfire. Розробники позиціонують його як універсальний засіб як розвідки, і нанесення ударів.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що General Atomic розробила БПЛА із 16 ракетами Hellfire. Тоді про новинку нічого не було відомо, вона була засекреченою.

Раніше в 15-секундному відео США затизерили військові розробки, серед яких БПЛА, винищувач і бомбардувальник.