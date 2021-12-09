Універсальний і смертоносний. У США представили новий БПЛА із 16 ракетами Hellfire (відео)
Безпілотник може приземлятися на землю за рекордні 90-150 метрів, а також виконувати розвідувальні й ударні операції.
Американська компанія General Atomics представила перші подробиці про новий БПЛА Mojave, який оптимізований для коротких зльотів і посадок. Про це повідомляє The Drive.
Безпілотник отримає покращену форму крил, що дозволяє йому приземлятися на авіаносцях без застосування катапульти. Робота над безпілотником ведеться вже майже два з половиною роки.
У General Atomics вирішили робити БПЛА з короткою схемою зльоту, а не вертикальною. Оскільки вертикальна конфігурація не дасть досягти поставленої мети. Mojave отримав особливу конструкцію задньої частини фюзеляжу, що дозволило розмістити в ньому 450 сильний двигун від Rolls-Royce.
Дизайн крила Mojave оптимізований для максимальної підйомної сили за допомогою передніх планок і закрилків із двома прорізами. Його розмах крил становить 15,8 метрів. Безпілотник здатний злітати та приземлятися на відстані 90-150 метрів, залежно від навантаження.
Літні випробування дрону показали, що він здатний приземлятися на швидкості до 45 вузлів (83 км/год). Усього Mojave здатний перебувати у повітрі до 25 годин, але за таких умов він не зможе злетіти за 90 метрів.
БПЛА здатний нести на своїй підвісці одночасно 16 ракет Hellfire. Розробники позиціонують його як універсальний засіб як розвідки, і нанесення ударів.
Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що General Atomic розробила БПЛА із 16 ракетами Hellfire. Тоді про новинку нічого не було відомо, вона була засекреченою.
Раніше в 15-секундному відео США затизерили військові розробки, серед яких БПЛА, винищувач і бомбардувальник.