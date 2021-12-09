Универсальный и смертоносный. В США представили новый БПЛА с 16 ракетами Hellfire (видео)

Беспилотник может приземляться на землю за рекордные 90-150 метров, а также выполнять разведывательные или ударные операции.

Американская компания General Atomics представила первые подробности о новом БПЛА Mojave, который оптимизирован для коротких взлетов и посадок. Об этом сообщает The Drive.

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Беспилотник получит улучшенную форму крыльев, что позволяет ему приземляться на авианосцах без прибегания к катапульте. Работа над беспилотником ведется уже около двух с половиной лет.

В General Atomics приняли решение делать БПЛА с короткой схемой взлета, а не вертикальной. Так как вертикальная конфигурация не даст достичь поставленных целей. Mojave получил особую конструкцию задней части фюзеляжа, что позволило разместить в нем 450-ти сильный двигатель от Rolls-Royce.

[ + – ] Размах крыльев БПЛА составляет 15,8 метров Фото: General Atomics

Дизайн крыла Mojave оптимизирован для максимальной подъемной силы с помощью передних планок и закрылков с двумя прорезями. Его размах крыльев составляет 15,8 метра. Беспилотник способен взлетать и приземляться на расстоянии 90-150 метров, в зависимости от нагрузки.

[ + – ] Перевозимые грузы Фото: General Atomics

Летные испытания дрона показали, что он способен приземляться на скорости до 45 узлов (83 км/ч). Всего Mojave способен находится в воздухе до 25 часов, но при таких условиях он не сможет взлететь за 90 метров.

[ + – ] Распределение нагрузки на Mojave Фото: General Atomics

БПЛА способен нести на своей подвеске одновременно 16 ракет Hellfire. Разработчики позиционируют его как универсальное средство как разведки, так и нанесения ударов.

Напомним, 15 ноября стало известно, что General Atomic разработала БПЛА с 16 ракетами Hellfire. Тогда о новинке ничего не было известно, она была засекреченной.

Ранее в 15-секундном видео США затизерили военные разработки, среди которых БПЛА, истребитель и бомбардировщик.