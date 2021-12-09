Универсальный и смертоносный. В США представили новый БПЛА с 16 ракетами Hellfire (видео)
Беспилотник может приземляться на землю за рекордные 90-150 метров, а также выполнять разведывательные или ударные операции.
Американская компания General Atomics представила первые подробности о новом БПЛА Mojave, который оптимизирован для коротких взлетов и посадок. Об этом сообщает The Drive.
Беспилотник получит улучшенную форму крыльев, что позволяет ему приземляться на авианосцах без прибегания к катапульте. Работа над беспилотником ведется уже около двух с половиной лет.
В General Atomics приняли решение делать БПЛА с короткой схемой взлета, а не вертикальной. Так как вертикальная конфигурация не даст достичь поставленных целей. Mojave получил особую конструкцию задней части фюзеляжа, что позволило разместить в нем 450-ти сильный двигатель от Rolls-Royce.
Дизайн крыла Mojave оптимизирован для максимальной подъемной силы с помощью передних планок и закрылков с двумя прорезями. Его размах крыльев составляет 15,8 метра. Беспилотник способен взлетать и приземляться на расстоянии 90-150 метров, в зависимости от нагрузки.
Летные испытания дрона показали, что он способен приземляться на скорости до 45 узлов (83 км/ч). Всего Mojave способен находится в воздухе до 25 часов, но при таких условиях он не сможет взлететь за 90 метров.
БПЛА способен нести на своей подвеске одновременно 16 ракет Hellfire. Разработчики позиционируют его как универсальное средство как разведки, так и нанесения ударов.
Напомним, 15 ноября стало известно, что General Atomic разработала БПЛА с 16 ракетами Hellfire. Тогда о новинке ничего не было известно, она была засекреченной.
Ранее в 15-секундном видео США затизерили военные разработки, среди которых БПЛА, истребитель и бомбардировщик.