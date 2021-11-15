Способен нести 16 ракет Hellfire: в США разработали новый ударный беспилотник (фото)

БПЛА станет самым грузоподъемным аппаратом среди всех американских беспилотников. Разработчики нашли выход, как нивелировать его малую автономность в воздухе.

Американская оборонная компания General Atomics построила и запустила прототип БПЛА с вооружением, которое превосходит любой беспилотник США. Об этом сообщает Breaking Defense.

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Новый беспилотник, который на данный момент не имеет названия и не анонсирован, совершил свой первый полет на испытательном полигоне Desert Horizon в пустыне Мохаве. Изданию подтвердили факт испытательного полета сразу два разных источников, связанных с программой.

БПЛА будет более приспособленным к работе в суровых условиях, а для его взлета и посадки понадобится меньше 250 метров. Это позволит его запускать не только с аэродромов, но вероятно, и с борта кораблей.

Его максимальная полезная нагрузка составит 16 ракет Hellfire, что в два раза больше чем у БПЛА MQ-1C Grey Eagle, и в четыре раза больше, чем у MQ-9 Reaper. В компании признают, подобная нагрузка негативно скажется на времени полета БПЛА и потребует больше электроэнергии и охлаждения. Этот недостаток будет нивелироваться путем запуска с более близким к месту конфликта местам, чтобы быстро запускать ракеты, снижая вес и увеличивая автономность.

[ + – ] Ракета Hellfire Фото: Википедия

Отметим, что вес одной ракеты Hellfire составляет от 45 до 49 килограмм. Выходит, что грузоподъемность БПЛА составляет минимум 720 кг.

Дизайн нового беспилотника будет очень похож на MQ-1C Grey Eagle. В целом разработка заимствует много наработок General Atomics с других проектов.

На данный момент характеристики аппарата и его внешний вид остается неизвестным, но до конца года разработчики планируют раскрыть эту информацию.

Напомним, в 15-секундном видео в США затизерили новые военные разработки: БПЛА, истребитль и бомбардировщик.

Ранее армия США заказала тихий и сверхзвуковой БПЛА для имитации враждебных целей.