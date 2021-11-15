Здатний нести 16 ракет Hellfire: у США розробили новий ударний безпілотник (фото)
БПЛА стане найбільш вантажним апаратом серед усіх американських безпілотників. Розробники знайшли вихід, як нівелювати його малу автономність у повітрі.
Американська оборонна компанія General Atomics побудувала та запустила прототип БПЛА з озброєнням, яке перевершує будь-який безпілотник США. Про це повідомляє Breaking Defense.
Новий безпілотник, який наразі не має назви та не анонсований, здійснив свій перший політ на випробувальному полігоні Desert Horizon у пустелі Мохаве. Виданню підтвердили факт випробувального польоту одразу два різні джерела, пов'язані з програмою.
БПЛА буде більш пристосованим до роботи в суворих умовах, а для його зльоту та посадки знадобиться менше 250 метрів. Це дозволить його запускати не лише з аеродромів, а ймовірно, і з борту кораблів.
Його максимальне корисне навантаження становитиме 16 ракет Hellfire, що вдвічі більше ніж у БПЛА MQ-1C Grey Eagle, і вчетверо більше, ніж у MQ-9 Reaper. У компанії визнають, подібне навантаження негативно позначиться на часі польоту БПЛА і вимагатиме більше електроенергії та охолодження. Цей недолік буде нівелюватися шляхом запуску з ближчими до місця конфлікту місцями, щоб швидко запускати ракети, знижуючи вагу та збільшуючи автономність.
Зазначимо, що вага однієї ракети Hellfire становить від 45 до 49 кілограмів. Виходить, що вантажопідйомність БПЛА становить щонайменше 720 кг.
Дизайн нового безпілотника буде дуже схожим на MQ-1C Grey Eagle. Загалом розробка запозичує багато напрацювань General Atomics з інших проєктів.
Наразі характеристики апарату та його зовнішній вигляд залишаються невідомими, але до кінця року розробники планують розкрити цю інформацію.
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