Здатний нести 16 ракет Hellfire: у США розробили новий ударний безпілотник (фото)

БПЛА стане найбільш вантажним апаратом серед усіх американських безпілотників. Розробники знайшли вихід, як нівелювати його малу автономність у повітрі.

Американська оборонна компанія General Atomics побудувала та запустила прототип БПЛА з озброєнням, яке перевершує будь-який безпілотник США. Про це повідомляє Breaking Defense.

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Новий безпілотник, який наразі не має назви та не анонсований, здійснив свій перший політ на випробувальному полігоні Desert Horizon у пустелі Мохаве. Виданню підтвердили факт випробувального польоту одразу два різні джерела, пов'язані з програмою.

БПЛА буде більш пристосованим до роботи в суворих умовах, а для його зльоту та посадки знадобиться менше 250 метрів. Це дозволить його запускати не лише з аеродромів, а ймовірно, і з борту кораблів.

Його максимальне корисне навантаження становитиме 16 ракет Hellfire, що вдвічі більше ніж у БПЛА MQ-1C Grey Eagle, і вчетверо більше, ніж у MQ-9 Reaper. У компанії визнають, подібне навантаження негативно позначиться на часі польоту БПЛА і вимагатиме більше електроенергії та охолодження. Цей недолік буде нівелюватися шляхом запуску з ближчими до місця конфлікту місцями, щоб швидко запускати ракети, знижуючи вагу та збільшуючи автономність.

[ + – ] Ракета Hellfire Фото: Вiкiпедiя

Зазначимо, що вага однієї ракети Hellfire становить від 45 до 49 кілограмів. Виходить, що вантажопідйомність БПЛА становить щонайменше 720 кг.

Дизайн нового безпілотника буде дуже схожим на MQ-1C Grey Eagle. Загалом розробка запозичує багато напрацювань General Atomics з інших проєктів.

Наразі характеристики апарату та його зовнішній вигляд залишаються невідомими, але до кінця року розробники планують розкрити цю інформацію.

Нагадаємо, у 15-секундному відео в США затизерили нові військові розробки: БПЛА, винищувач і бомбардувальник.

Раніше армія США замовила тихий та надзвуковий БПЛА для імітації ворожих цілей.