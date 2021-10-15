Армія США замовила тихий і надзвуковий БПЛА у Exosonic (фото)
Безпілотник буде імітувати ворожі цілі, демонструвати нові технології, а також економити гроші. Запуск бойового літака коштує в рази дорожче.
Повітряні сили США замовили розробку демонстратора надзвукового БПЛА у стартапу Exosonic. Про це повідомляється на сайті стартапу.Важливо
Розробка надзвукового безпілотника буде фінансуватися Міноборони США. Мета придбання — допомога пілотам в тренувальних місіях. На демонстраційному зразку будуть протестовані технології, які також актуальні для інших проєктів — лайнера і президентського літака.
Крім тренувальних місій, апарат планують використовувати для навчальних польотів, вони будуть імітувати умовного противника. Це дозволить заощадити військовим на зносі й експлуатації літаків, і дозволить залучити пілотів до інших місій.
У компанії заявляють, що розробка БПЛА має стратегічне значення для них. Вони хочуть доставляти людей в будь-яку точку за допомогою авіалайнера.
"БПЛА оснащений різними корисними навантаженнями і датчиками. За рахунок цього навчання можна проводити за невелику частину вартості наявних рішень для навчання в реальних умовах. Це може заощадити платникам податків мільйони доларів на навчанні і знизити знос наявний бойових літаків ВПС США, які служать"ворогами", — підкреслюють в публікації.
Нагадаємо, в США показали робопса-снайпера, здатного пересуватися і стріляти без оператора.
Раніше в НАСА створили надзвуковий літак без лобового скла, який буде літати за приладами.