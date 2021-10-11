Летить за приладами: у NASA створили надзвуковий літак без лобового скла

Інженерам довелося відмовитися від передніх вікон, щоб зробити літак супертихим. Замість скла модель отримала систему технічного зору.

Надзвукові літаки мають одну істотну проблему: вони видають нестерпно гучний звук при польоті. Коли літак рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, утворюються ударні хвилі. Віддаляючись від літака, зливаючись і генеруючи нові звукові удари, вони розносяться на багато кілометрів. Інженери НАСА знайшли рішення, а тому оснастили надзвуковий літак X-59 не тільки системою, яка знижує звукові удари — Quiet SuperSonic Technology (QueSST), — але і відмовившись від лобового скла.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Новий одномісний літак X-59 (30 м завдовжки і 9 м завширшки) зможе піднятися на висоту 16,7 км і рухатися зі швидкістю 1,4 Маха, або 1488 км/год. При цьому його можна буде пілотувати через брак лобового скла. Його замінить розроблена в NASA система eXternal Vision (XVS).

Інженери називають систему штучного зору "останньою лінією захисту", що дає можливість пілотові побачити інший наближений літак на радарах. Система приймає й аналізує дані, що надходять від Управління повітряним рухом.

Також у моделі X-59 немає так званого "ліхтаря", прозорої частини кабіни, що захищає пілота і пасажирів від впливу зустрічного потоку повітря, погодних умов, шуму, що допоможе зберегти його довгу гостру форму. Замість ліхтаря конструктори використовували "електронне вікно".

Система електронного вікна XVS NASA включає в себе кілька камер високої роздільної здатності і монітор 4K. Перша камера 4K розташована нагорі і трохи попереду кабіни і доповнена можливістю синтетичного зору, що дозволяє пілоту штучно бачити крізь туман і хмари. Друга камера розташована під носом. Вона може висуватися під час зльоту і посадки. У цьому сенсі літак повністю закритий і не вимагає вікна. Система сXVS надає всю візуальну інформацію, необхідну для безпечного польоту пілота.

Раніше ми повідомляли про те, що НАСА вдалося знизити рівень шуму літака Х-59.