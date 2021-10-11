Летит по приборам: в NASA создали сверхзвуковой самолет без лобового стекла

Инженерам пришлось отказаться от передних окон, чтобы сделать самолет супертихим. Вместо стекол модель получила систему технического зрения.

Сверхзвуковые самолеты имеют одну существенную проблему: они издают невыносимо громкий звук при полете. Когда самолет движется со скоростью, превышающей скорость звука, образуются ударные волны. Удаляясь от самолета, сливаясь и генерируя новые звуковые удары, они разносятся на многие километры. Инженеры НАСА нашли решение, а потому оснастили сверхзвуковой самолет X-59 не только системой, снижающей звуковые удары — Quiet SuperSonic Technology (QueSST), — но и отказавшись от лобовых стекол.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

Новый одноместный самолет X-59 (30 м в длину и 9 м в ширину) сможет подняться на высоту 16,7 км и двигаться со скоростью 1,4 Маха, или 1488 км/ч. При этом его можно будет пилотировать за неимением лобового стекла. Его заменит разработанная в NASA система eXternal Vision (XVS).

Инженеры называют систему искусственного зрения "последней линией защиты", дающей возможность пилоту увидеть другой приближающийся самолет на радарах. Система принимает и анализирует данные, поступающие от Управления воздушным движением.

Также у модели X-59 нет так называемого "фонаря", прозрачной части кабины, защищающей пилота и пассажиров от воздействия встречного потока воздуха, погодных условий, шума, что поможет сохранить его длинную остроконечную форму. Вместо фонаря конструкторы использовали "электронное окно".

Система электронного окна XVS NASA включает в себя пару камер с высоким разрешением и монитор 4K. Первая камера 4K расположена наверху и немного впереди кабины и дополнена возможностью синтетического зрения, что позволяет пилоту искусственно видеть сквозь туман и облака. Вторая камера расположена под носом. Она может выдвигаться во время взлета и посадки. В этом смысле самолет полностью закрыт и не требует окна. Система сXVS предоставляет всю визуальную информацию, необходимую для безопасного полета пилота.

Ранее мы сообщали о том, что НАСА удалось снизить уровень шума самолета Х-59.