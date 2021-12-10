Поражает цели на дистанции 400 км. США заказало 110 тактических ракет PrSM (фото)

Компания Lockheed Martin разрабатывает новые ракеты, которые должны поступить на вооружение американской армии в 2023 году.

Армия США заключила контракт с Lockheed Martin на строительство и разработку тактических ракет комплекса Precision Strike Missile на 23,9 млн долларов. Об этом сообщает портал Military Aerospace.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Подписанный контракт является частью более широкого соглашения по поставке 110 тактических ракет PrSM на сумму 166 млн долларов. Полномасштабное серийное производство ракетного комплекса начнется в 2023 году. Тогда же она поступит и на вооружение американской армии.

Первоначальная версия комплекса способна поражать цели на дистанции до 400 км. Ракета типа "земля-земля" является всепогодной, а запускать ее будут с существующих комплексов MLRS и HIMARS.

[ + – ] MLRS Фото: Википедия [ + – ] HIMARS Фото: militarytimes.com

К 2025 году Lockheed Martin повысит дальность поражения до 700 км с возможностью поражения движимых надводных целей. При этом компания планирует модернизировать и установки, с которых будут запускаться тактические ракеты. Они смогут выпускать одновременно по две ракеты PrSM.

Ракетный комплекс должен заменить собой MGM-140 ATACMS, состоящий на вооружении еще со времен Холодной войны. Он способен поражать цели на дальности до 300 км.

[ + – ] MGM-140 ATACMS Фото: Википедия

Напомним, 4 октября стало известно о старте разработки Precision Strike Missile. Для разработки Пентагон выделил 62 млн долларов.

Ранее в США представили новый БПЛА Mojave, способный переносить 16 ракет Hellfire.