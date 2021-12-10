Поражает цели на дистанции 400 км. США заказало 110 тактических ракет PrSM (фото)
Компания Lockheed Martin разрабатывает новые ракеты, которые должны поступить на вооружение американской армии в 2023 году.
Армия США заключила контракт с Lockheed Martin на строительство и разработку тактических ракет комплекса Precision Strike Missile на 23,9 млн долларов. Об этом сообщает портал Military Aerospace.
Подписанный контракт является частью более широкого соглашения по поставке 110 тактических ракет PrSM на сумму 166 млн долларов. Полномасштабное серийное производство ракетного комплекса начнется в 2023 году. Тогда же она поступит и на вооружение американской армии.
Первоначальная версия комплекса способна поражать цели на дистанции до 400 км. Ракета типа "земля-земля" является всепогодной, а запускать ее будут с существующих комплексов MLRS и HIMARS.
К 2025 году Lockheed Martin повысит дальность поражения до 700 км с возможностью поражения движимых надводных целей. При этом компания планирует модернизировать и установки, с которых будут запускаться тактические ракеты. Они смогут выпускать одновременно по две ракеты PrSM.
Ракетный комплекс должен заменить собой MGM-140 ATACMS, состоящий на вооружении еще со времен Холодной войны. Он способен поражать цели на дальности до 300 км.
Напомним, 4 октября стало известно о старте разработки Precision Strike Missile. Для разработки Пентагон выделил 62 млн долларов.
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