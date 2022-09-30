Армія США поповнить дивізіони HIMARS безпілотними комплексами NMESIS

NMESIS має на борту протикорабельні ракети NSM, здатні вражати судна на дистанції до 185 км.

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Корпус морських піхотинців США уклав контракт із компанією Oshkosh Defense на 23,7 млн доларів для постачання безпілотних протикорабельних комплексів. Про це повідомляє Defence Brief.

Компанія Oshkosh Defense поставить армії США безпілотні комплекси з протикорабельними ракетами NSM. Такі самі ракети встановлюються на американські бойові кораблі. Виготовити їх мають до жовтня 2023 року. Комплекс — це шасі від тактичного автомобіля JLTV і дві пускові направляючі для пуску протикорабельних ракет.

Ракета NSM — це дозвукова протикорабельна ракета, яка має максимальну дальність стрільби до 185 км. Маса фугасної частини, що проникає, складає 120 кг.

Керувати такою установкою можна дистанційно, щоб особовий склад не був під загрозою удару у відповідь. Однак спосіб реалізації керування машиною не розкривається. Зазначається, що морпіхи США вже провели цикл успішних випробувань комплексу NMESIS. А перший пуск ракет був у 2019 році.

Безпілотний комплекс є частиною модернізації корпусу морпіхів США 2030 року. Він повинен забезпечити флоту контроль над морем і оборону від десантних сил противника. У межах цієї програми планується, що NMESIS використовуватиметься поряд із М142 HIMARS. Водночас НIMARS битиме по наземних цілях, а NMESIS — лише по морських.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Україні планували передати ракети NSM і Harpoon для деблокади моря.

Раніше повідомлялося, що армія США замовила партію далекобійних ракет PrSM, які надалі мають замінити собою ракети ATACMS.