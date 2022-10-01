"Москва йде темним шляхом": Байден підписав закон про виділення Україні 12 млрд доларів

У Білому домі заявили, що серйозно ставляться до ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Тому буде виділено 35 млн доларів на підготовку до ядерних інцидентів в Україні.

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Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який дозволить виділити Україні 12,3 млрд доларів допомоги. Йдеться про проєкт закону про фінансування федерального уряду, про що пише видання Reuters.

Видання пише, що законопроєкт, який включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військові дії України проти російського вторгнення, ухвалили в четвер 100-місний Сенат за підтримки обох партій.

Крім того, як повідомляється, у законодавстві буде виділено 35 мільйонів доларів "на підготовку та реагування на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні".

Зазначимо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім серйозно ставиться до загроз президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні. За його словами, Штати безпосередньо спілкуються з Росією з цього питання, у тому числі про рішучі дії у відповідь, якщо Москва піде "темним шляхом".

Раніше Фокус повідомляв, що новий пакет військової допомоги Україні буде оголошено наступного тижня. За словами радника президента США Джейка Саллівана, допомогу на суму 1,1 млрд доларів буде надано негайно.

Ще нагадаємо, що МЗС Канади та країн Балтії підтримують бажання України вступити до НАТО. У Держдепі США також вітають вступ України до Альянсу, проте кажуть, що членству в НАТО передує затверджена процедура.

Також повідомлялося, що армія США поповнить дивізіони HIMARS безпілотними комплексами NMESIS. Так, NMESIS має протикорабельні ракети NSM, які здатні вражати судна на дистанції до 185 км.