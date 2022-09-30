"Ми завжди були "за": МЗС Канади й країн Балтії підтримують бажання України вступити до НАТО

У Держдепі США також вітають вступ України до Альянсу, проте кажуть, що членству в НАТО передує затверджена процедура.

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30 вересня у Вашингтоні відбулася спільна пресконференція держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони запевнили журналістів, що спроба Росії анексувати нові частини української території не вплине на союзників: вони, як і раніше, надаватимуть допомогу Україні.

"Ця підтримка може бути використана так, як Україна вважатиме за потрібне для захисту своєї території", — підкреслив Блінкен.

Жолі додала, що дії Росії призведуть лише до того, що Канада надаватиме більше допомоги українцям.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив вступу України до НАТО, вона запевнила, що Канада підтримує політику відкритих дверей.

"Ми завжди були за Україну в НАТО", — сказала глава МЗС.

Відповідь Блінкена була обережнішою.

"Наша позиція залишилася незмінною. Ми рішуче підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, підтримуємо вступ країн і зміцнення потенціалу НАТО", — відповів держсекретар.

При цьому він сказав, що є процедура вступу до блоку, яку має пройти й Україна. Журналісти навели приклад Фінляндії та Швеції, які змогли значно прискорити процес вступу. У відповідь Блінкен заявив, що ці дві країни вже давно є близькими партнерами НАТО й де-факто союзниками.

Країни Балтії підтримали прагнення України

Водночас міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви заявили, що вітають вступ України до НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Хоробрість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", — сказано в повідомленнях, опублікованих ними у твіттері.

Нагадаємо, вдень 30 вересня після закінчення термінового засідання Ради нацбезпеки та оборони Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Він упевнений, що країна гідна без тяганини вступити до альянсу, оскільки де-факто є його союзником. До того ж прецедент нещодавно вже був: Фінляндія та Швеція цього року розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства в НАТО.

Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники Альянсу підтримують плани Києва щодо подальшої інтеграції. Однак рішення про членство України мають ухвалити всі 30 членів-союзників.