"Слабкість Кремля": в НАТО відреагували на анексію Росією нових областей України

Двері Альянсу для України, за словами генсека Єнса Столтенберга, відчинені, а рішення про вступ до воєнного блоку вирішуватимуть усі 30 країн-членів.

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Північноатлантичний Альянс не визнає результатів фейкових референдумів, за підсумками яких Росія анексувала нові українські регіони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, яка проходила 30 вересня.

За його словами, лише президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за розв'язання повномасштабної війни проти України. Столтенберг вважає, що глава Кремля своїм рішенням може припинити страждання хороброго українського народу.

Анексія нових областей України є порушенням міжнародного права, і союзники НАТО ніколи не визнають зазначені території частиною Російської Федерації.

"Донецьк — це Україна. Луганськ — це Україна. Херсон — це Україна. Запоріжжя та Крим — це Україна. Це вже вдруге, коли Росія силою захоплює українські території. Але це не змінює характеру конфлікту. Анексія не змінить нашу підтримку України. Північноатлантичний Альянс не є стороною конфлікту, проте блок надає допомогу Україні, щоб вона могла відстоювати своє право на самооборону", — продовжив Єнс Столтенберг під час пресконференції.

Анексію нових областей України й оголошення часткової мобілізації генсек НАТО назвав вирішальним моментом у повномасштабній війні. На тлі ядерних погроз Володимира Путіна, як вважає Столтенберг, розпочалася серйозна ескалація збройного конфлікту.

"Це свідчить про слабкість Кремля. Це визнання того, що війна йде не за планом і що Володимир Путін повністю провалив свої стратегічні цілі. Він відповідає за те, щоб закінчити цю війну та покласти край стражданням українського народу", — додав генсек Альянсу.

[ + – ] Двері НАТО для України відчинені, — генсек Єнс Столтенберг

Відповідаючи на запитання журналіста, чи готовий воєнний блок розглянути заявку України на вступ до НАТО за прискореною процедурою, він сказав, що двері до НАТО відчинені, а союзники Альянсу підтримують плани Києва щодо подальшої інтеграції.

"Рішення про членство України в НАТО ухвалюватимуть усі 30 членів-союзників. Ми ухвалюватимемо його шляхом консенсусу", — підкреслив Столтенберг і додав, що зараз Альянс сконцентрований на наданні подальшої допомоги Україні.

[ + – ] НАТО ніколи не визнає анексію Росією українських територій, — Столтенберг

Варто зазначити, що після завершення виступу Єнса Столтенберга російські ЗМІ почали масово вкидати повідомлення про те, що НАТО не зможе прийняти Україну до складу воєнного блоку найближчим часом. Низка пропагандистів у своїх публікаціях використала фейкову фразу генерального секретаря "Зараз ми не можемо прийняти Україну в НАТО".

Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки Єнс Столтенберг під час пресконференції запевнив, що двері Північноатлантичного Альянсу відчинені для України і воєнний блок підтримує ініціативу Києва з інтеграції.

[ + – ] РосЗМІ опублікували фейкову цитату Столтенберга про вступ України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав угоду про анексію нових українських регіонів за результатами фейкових референдумів, які росіяни проводили на захоплених територіях.

Український президент Володимир Зеленський після виступу Путіна повідомив, що Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу за прискореною процедурою. За словами глави держави, українці на фронті довели, що є союзниками НАТО.