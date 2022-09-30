"Слабость Кремля": в НАТО отреагировали на аннексию Россией новых областей Украины

Двери Альянса для Украины, по словам генсека Йенса Столтенберга, открыты, а решение о вступлении в военный блок будут решать все 30 стран-членов.

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Североатлантический Альянс не признает результаты фейковых референдумов, по итогам которых Россия аннексировала новые украинские регионы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая проходила 30 сентября.

По его словам, только президент РФ Владимир Путин несет ответственность за развязывание полномасштабной войны против Украины. Столтенберг считает, что глава Кремля своим решением может прекратить страдания храброго украинского народа.

Аннексия новых областей Украины является нарушением международного права и союзники по НАТО никогда не признают указанные территории частью Российской Федерации.

"Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Херсон — это Украина. Запорожье и Крым — это Украина. Это уже второй раз, когда Россия силой захватывает украинские территории. Но это не меняет характер конфликта. Аннексия не изменит нашу поддержку Украины. Североатлантический Альянс не является стороной конфликта, однако блок оказывает помощь Украине, чтобы она могла отстаивать свое право на самооборону", — продолжил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

Аннексию новых областей Украины и оглашение частичной мобилизации генсек НАТО назвал решающим моментом в полномасштабной войне. На фоне ядерных угроз Владимира Путина, как считает Столтенберг, началась серьезная эскалация вооруженного конфликта.

"Это свидетельствует о слабости Кремля. Это признание того, что война идет не по плану, и что Владимир Путин полностью провалил свои стратегические цели. Он отвечает за то, чтобы закончить эту войну и положить конец страданиям украинского народа", — добавил генсек Альянса.

[ + – ] Двери НАТО для Украины открыты, — генсек Йенс Столтенберг

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли военный блок рассмотреть заявку Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, он сказал, что двери в НАТО открыты, а союзники по Альянсу поддерживают планы Киева по дальнейшей интеграции.

"Решение о членстве Украины в НАТО будут принимать все 30 членов-союзников. Мы будем принимать его путем консенсуса", — подчеркнул Столтенберг и добавил, что в данный момент Альянс сконцентрирован на оказании дальнейшей помощи Украине.

[ + – ] НАТО никогда не признает аннексию Россией украинских территорий, - Столтенберг

Стоит отметить, что по завершению выступления Йенса Столтенберга российские СМИ начали массово вбрасывать сообщения о том, что НАТО не сможет принять Украину в состав военного блока в ближайшее время. Ряд пропагандистов в своих публикациях использовали фейковую фразу генерального секретаря "Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО".

Эта информация не соответствует действительности, поскольку Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заверил, что двери Североатлантического Альянса открыты для Украины, и военный блок поддерживает инициативу Киева по интеграции.

[ + – ] РосСМИ опубликовали фейковую цитату Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение об аннексии новых украинских регионов по результатам фейковых референдумов, которые россияне проводили на захваченных территориях.

Украинский президент Владимир Зеленский после выступления Путина сообщил, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический Альянс по ускоренной процедуре. По словам главы государства, украинцы на фронте доказали, что являются союзниками НАТО.