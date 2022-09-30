"Мы всегда были "за": МИД Канады и стран Балтии поддерживают желание Украины вступить в НАТО

В Госдепе США также приветствуют вступление Украины в Альянс, однако говорят, что членству в НАТО предшествует утвержденная процедура.

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30 сентября в Вашингтоне прошла совместная пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они заверили журналистов, что попытка России аннексировать новые части украинской территории не повлияет на союзников: они по-прежнему будут оказывать помощь Украине.

"Эта поддержка может быть использована так, как Украина сочтет нужным для защиты своей территории", — подчеркнул Блинкен.

Жоли добавила, что действия России приведут лишь к тому, что Канада будет оказывать больше помощи украинцам.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, она заверила, что Канада поддерживает политику открытых дверей.

"Мы всегда были за Украину в НАТО", — сказала глава МИД.

Ответ Блинкена был более осторожным.

"Наша позиция осталась прежней. Мы решительно поддерживаем политику открытых дверей НАТО, поддерживаем вступление стран и укрепление потенциала НАТО", — ответил госсекретарь.

При этом он сказал, что существует процедура вступления в блок, которую должна пройти и Украина. Журналисты привели в пример Финляндию и Швецию, которые смогли значительно ускорить процесс вступления. В ответ Блинкен заявил, что эти две страны уже давно являются близкими партнерами НАТО и де-факто союзниками.

Страны Балтии поддержали стремление Украины

Между тем, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что приветствуют вступление Украины в НАТО

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз", — сказано в сообщениях, опубликованных ими в "Твиттере".

Напомним, днем 30 сентября после окончания срочного заседания Совета нацбезопасности и обороны президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Он уверен, что страна достойна без проволочек вступить в альянс, так как де-факто является его союзником. К тому же прецедент недавно уже был: Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству в НАТО.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу поддерживают планы Киева по дальнейшей интеграции. Однако решение о членстве Украины должны будут принять все 30 членов-союзников.