Новий пакет військової допомоги Україні буде оголошено наступного тижня, — Білий дім

За словами радника президента США Джейка Саллівана, допомогу на суму 1,1 млрд доларів буде надано негайно.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 30 вересня заявив, що Сполучені Штати наступного тижня оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні. За його словами, у новий пакет на суму 1,1 млрд доларів увійдуть 18 систем залпового вогню HIMARS.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги на понад мільярд доларів для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль зі зміцнення українських Збройних Сил на наступні роки", — сказав він, підкресливши, що допомога буде надана негайно.

Крім РСЗВ HIMARS до нового пакету також увійдуть сотні броньованих транспортних засобів, радари та системи боротьби з безпілотниками, бронежилети, системи спостереження тощо.

У документі, опублікованому Міністерством оборони США, йдеться про те, що загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні приблизно 16,9 млрд доларів допомоги в галузі безпеки.

У Міноборони зазначили, що США продовжують співпрацю з Україною з метою задовольнити як її негайні, так і довгострокові потреби у гарантуванні безпеки.

"Разом із нашими союзниками та партнерами наші спільні зусилля допоможуть Україні сьогодні продовжувати досягати успіху, одночасно нарощуючи стійкість українських збройних сил для забезпечення подальшої свободи та незалежності українського народу", — сказано в документі.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея планує поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Chiron. Оскільки Сеул відмовився надавати озброєння в зону конфлікту, ПЗРК будуть передані через чеську оборонну компанію.

Після заяви президента Путіна про анексію Росією частини українських територій глава Білого дому Джо Байден заявив, що Сполучені штати продовжать надавати Україні всю необхідну зброю для звільнення цих територій. Він зазначив, що з нетерпінням чекає, коли Конгрес підпише закон на виділення 12 млрд доларів для підтримки України.