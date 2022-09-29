Україна отримає від Південної Кореї військову допомогу на $2,9 млрд: йдеться про ПЗРК Chiron

Південнокорейські ПЗРК призначені для боротьби з авіацією та гелікоптерами противника на дальностях до 7 км. За заявою розробників, під час випробувань комплекс продемонстрував 90% ймовірність ураження цілей.

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Південна Корея планує поставити Україні зброю на суму 2,9 млрд доларів, проте влада країни не хоче здійснювати поставки безпосередньо, а передасть озброєння через Чехію. Про це повідомляє чеське видання Mladá fronta DNES.

Оглядачі зазначають, що Україна потребує нових постачань озброєнь для проведення контрнаступу, і в цьому Чехія може відіграти ключову роль. Фінансування поставок здійснюватиме США, а саму зброю доставлять чеській оборонній компанії, яка подарує її Україні.

За даними журналістів, для потреб українських Збройних сил поставлять переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Chiron (корейська назва — Shin-Gung), які використовують для відбиття атак літаків, що летять на низьких висотах, а також боєприпаси до них.

Водночас міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова у коментарях відмовилася конкретизувати з приводу військової допомоги, наголосивши лише на тому, що постачання Україні триває.

"Не хочу коментувати спекуляції, що з'явилися в ЗМІ з приводу поставок зброї в Україну. Допомога Україні з боку Чехії триває. З міркувань безпеки, як я раніше говорила, ми не конкретизуватимемо її", — заявила Чорнохова.

Наразі Чехія направила Україні військову допомогу приблизно на 157 млн доларів. Як повідомляє чеський новинний сайт Novinky.cz, перед цим Конгрес США схвалив пакет військової підтримки Чехії в 100 млн доларів для модернізації армії.

"Ми розглядаємо цей подарунок як висловлення вдячності за те, як Чехія допомагає Україні від початку конфлікту і наскільки ми відповідальність за нашу безпеку і безпеку наших союзників", — зазначила Чернохова.

Коротка характеристика ПЗРК Chiron

Переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) ближньої дії Chiron або KP-SAM Shin-Gung, як називають його у збройних силах Південної Кореї, призначений для боротьби з авіацією та вертольотами супротивника на відстані до 7 км.

Боєприпас ПЗРК — ракета Shin-Gung виконана за аеродинамічною схемою "качка", має в передній частині аеродинамічні керма, а ззаду — чотири стабілізатори, що розкриваються. Вона оснащена двоканальною завадозахисною головкою самонаведення. За інформацією розробників з NEX1 Future Company, в ході проведення випробувань комплекс продемонстрував 90% ймовірність ураження неманевровних цілей.

Раніше південнокорейська влада заявила, що попри зацікавленість України і конкретно вимоги президента Володимира Зеленського, Сеул не постачатиме озброєння в країну, де ведуться бойові дії. Допомогу можуть надати тільки постачанням "нелетальних засобів", чим є, наприклад, каски та бронежилети.

Нагадаємо, що Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги для України на 17 млрд доларів, куди входить постачання 18 установок РСЗВ HIMARS, боєприпаси до них, 12 систем Titan для протидії дронам, радари, автомобілі та ін.