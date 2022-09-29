Украина получит от Южной Кореи военную помощь на $2,9 млрд: речь идет о ПЗРК Chiron

Южнокорейские ПЗРК предназначен для борьбы с авиацией и вертолетами противника на дальностях до 7 км. По заявлению разработчиков, во время испытаний комплекс продемонстрировал 90% вероятность поражения целей.

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Южная Корея планирует поставить Украине оружие на сумму 2,9 млрд долларов, однако власти страны не хотят осуществлять поставки напрямую, а передадут вооружение через Чехию. Об этом сообщает чешское издание Mladá fronta DNES.

Обозреватели отмечают, что Украина нуждается в новых поставках вооружений для проведения контрнаступления, и в этом Чехия может сыграть ключевую роль. Финансирование поставок будет осуществлять США, а само оружие будет доставлено чешской оборонной компании, которая и подарит его Украине.

По данным журналистов, для нужд украинских Вооруженных сил будут поставлены переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Chiron (корейское название – Shin-Gung), которые используются для отражения атак самолетов, летящих на низких высотах, а также боеприпасы к ним.

В то же время министр обороны Чехии Яна Чернохова в комментариях отказалась конкретизировать по поводу военной помощи, отметив лишь то, что поставки Украине продолжаются.

"Не хочу комментировать появившиеся в СМИ спекуляции по поводу поставок оружия на Украину. Помощь Украине со стороны Чехии продолжается. По соображениям безопасности, как я ранее говорила, мы не будем ее конкретизировать", — заявила Чернохова.

На данный момент Чехия направила Украине военную помощь примерно на 157 млн долларов. Как сообщает чешский новостной сайт Novinky.cz перед этим Конгресс США одобрил пакет военной поддержки Чехии в 100 млн долларов для модернизации армии.

"Мы рассматриваем этот подарок как выражение признательности за то, как Чехия помогает Украине с самого начала конфликта и насколько мы ответственны за нашу безопасность и безопасность наших союзников", — отметила Чернохова.

Краткая характеристика ПЗРК Chiron

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) ближнего действия Chiron или KP-SAM Shin-Gung, как называют его в вооруженных силах Южной Кореи, предназначен для борьбы с авиацией и вертолетами противника на дальностях до 7 км.

Боеприпас ПЗРК — ракета Shin-Gung выполнена по аэродинамической схеме "утка", имеет в передней части аэродинамические рули, а сзади — четыре раскрывающихся стабилизатора. Она оснащена двухканальной помехозащищенной головкой самонаведения. По информации разработчиков из NEX1 Future Company, в ходе проведения испытаний комплекс продемонстрировал 90% вероятность поражения неманеврирующих целей.

Ранее южнокорейские власти заявили, что несмотря на заинтересованность Украины и конкретно требованиям президента Владимира Зеленского, Сеул не станет поставлять вооружение в страну, где ведутся боевые действия. Помощь может быть оказана только поставками "нелетальных средств", чем являются, например, каски и бронежилеты.

Напомним, что Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 17 млрд долларов, куда входит поставка 18 установок РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним, 12 систем Titan для противодействия дронам, радары, автомобили и др.