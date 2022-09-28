США более чем удвоит количество РСЗО HIMARS в ВСУ: что войдет в новый пакет помощи

Общая помощь от Соединенных Штатов составит почти 17 млрд долларов. В новый пакет войдут также высокоточные ракеты к РСЗО, а также системы для противодействия дронам.

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Пентагон анонсирует новый пакет военной помощи для Украины на 1,1 млрд долларов. В него войдет 16 установок HIMARS. Об этом сообщает AP News со ссылкой на источники.

Сегодня, 28 октября в США анонсируют новый пакет военной помощи для Украины. Его анонсируют на фоне намерений РФ аннексировать новые территории. Общая сумма помощи для украинской армии составит почти 17 млрд долларов. На условиях анонимности официальное лицо в США заявил, что Украина получит:

18 установок РСЗО HIMARS

высокоточные ракеты к РСЗО HIMARS и M270

12 систем Titan для противодействия дронам

300 автомобилей

десяти грузовиков и прицепов для перевозки тяжелой техники

радары

снаряжение и обучение солдат

Однако подчеркивается, что HIMARS и Titan будут поставляться не со складов армии США, а будет закупаться. Из-за этого поставки будут в течение года или двух. На данный момент Штаты передали 16 HIMARS украинской армии.

Также в скором времени анонсирует еще один пакет военной помощи за счет сокращения численности войск США. Это позволит поставить все в сжатые сроки. Его содержание и сумма не разглашается.

Напомним, новый пакет военной помощи США готовят на фоне ожидания результатов "референдумов".

Ранее в Новой Зеландии отказали в передачи ВСУ HIMARS и средств ПВО.