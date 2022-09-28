Ждут результатов "референдумов": США готовят для Украины новый пакет военной помощи, — Reuters

Издание пишет, что новый пакет помощи может содержать в себе дополнительные установки HIMARS и снаряды к ним, а также средства для борьбы с дронами-камикадзе.

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Соединенные Штаты подготавливают новый пакет вооружений для Украины на сумму 1,1 млрд долларов. О нем будет официально объявлено в ближайшее время. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на анонимных чиновников США.

Сообщается, что сейчас Вашингтон ожидает результатов фиктивных "референдумов" в Украине. Отмечается, что власти США используют средства Инициативы содействия безопасности Украины, которые были выделены Конгрессом. Это дает возможность Байдену закупать оружие у промышленников, а не брать из существующих запасов оружия в США.

Журналисты пишут, что пакет будет включать в себя дополнительные пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам-камикадзе и радиолокационные системы, а также запасные запчасти, обучение и техническую поддержку.

Также в материале сказано, что Соединенные Штаты с опаской наблюдают за проведением коллаборантами силами так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. В связи с этим Вашингтон готовит новый пакет санкций против России, если Москва аннексирует эти районы после объявления результатов референдума.

Сообщается также, что президент США Джо Байден уже осудил референдумы и пообещал, что Вашингтон никогда не признает их результаты. Также издание пишет, что Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму более 15 миллиардов долларов в связи с ее конфликтом с Россией.

Ранее Фокус сообщал, что США стремятся обогнать Китай в создании истребителя 6 поколения. В Штатах работают над самолетом следующего поколения в рамках программы NGAD — это чрезвычайно дорогая и сложная программа. В Китае же ожидают получить воздушное судно к 2035 году.

Еще напомним, что США передают в ВСУ средства для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук считает, что поставки средств в ВСУ для борьбы с иранскими БПЛА — это крупный сдвиг в израильской политике в поддержке Украины.

Также сообщалось, что Украина провела переговоры с Францией о поставке САУ Caesar. ВСУ нужны еще французские артиллерийские системы, которые эффективно проявили себя на поле боя.