С согласия Израиля: США передают в ВСУ средства для борьбы с иранскими дронами-камикадзе

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук считает, что поставки средств в ВСУ для борьбы с иранскими БПЛА — это крупный сдвиг в израильской политике в поддержке Украины.

Related video

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что украинская армия получает от США средства для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Корнийчука, иранские дроны-камикадзе — это копия американских, которые были сбиты Ираном на сирийской территории. На его основе в Иране создали достаточно точную копию БПЛА. На вопрос мог бы Израиль помочь Украине в борьбе с барражирующими боеприпасами Корнийчук ответил следующее:

"Безусловно, та израильская промышленность, работающая в этом секторе, является фактически вся совместными компаниями с Соединенными Штатами. И, по моей информации, мы от Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Опять же, не без согласия Израиля".

Он также добавил, что как правило, при передачи вооружения с запатентованными разработками требуется разрешение на его передачу от разработчиков. В данном случае Израиль дал разрешение на передачу израильско-американских разработок. По мнению Корнийчука, факт передачи средств для борьбы с дронами-камикадзе — это один из крупнейших сдвигов в израильской политике. Удалось его достичь благодаря постоянному давлению на власть со сторону украинской дипломатии.

Напомним, по данным СМИ, РФ запускала иранские дроны-камикадзе по хасидам в Умани. Однако ВСУ смогли сбить часть их.

Ранее сообщалось, что иранские дроны-камикадзе комплектуются процессорами из США. В блоках управления есть несколько плат производства Texas Instruments.