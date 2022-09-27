За згодою Ізраїлю: США передають у ЗСУ засоби для боротьби з іранськими дронами-камікадзе

Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук вважає, що постачання засобів до ЗСУ для боротьби з іранськими БПЛА — це велике зрушення в ізраїльській політиці на підтримку України.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що українська армія одержує від США засоби для боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Корнійчука, іранські дрони-камікадзе — це копія американських, збитих Іраном на сирійській території. На його основі в Ірані створили доволі точну копію БПЛА. На запитання чи міг би Ізраїль допомогти Україні в боротьбі з баражуючими боєприпасами, Корнійчук відповів таке:

"Безперечно, та ізраїльська промисловість, яка працює в цьому секторі, є фактично вся спільними компаніями зі Сполученими Штатами. І, за моєю інформацією, ми від Сполучених Штатів вже отримуємо те, що нам потрібно. Знову ж таки, не без згоди Ізраїлю".

Він також додав, що, як правило, під час передачі озброєння із запатентованими розробками потрібен дозвіл на його передачу від розробників. У цьому випадку Ізраїль надав дозвіл на передачу ізраїльсько-американських розробок. На думку Корнійчука, факт передачі засобів для боротьби з дронами-камікадзе — це один із найбільших зрушень в ізраїльській політиці. Вдалося досягти його завдяки постійному тиску на владу з боку української дипломатії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, РФ запускала іранські дрони-камікадзе по хасидам в Умані. Однак ЗСУ змогли збити частину з них.

Раніше повідомлялося, що іранські дрони-камікадзе комплектуються процесорами із США. У блоках управління є кілька плат виробництва Texas Instruments.