Росія запускала іранські дрони-камікадзе по хасидах в Умані, – українська розвідка
ЗСУ нещодавно збили понад 10 дронів Shahed 136 на півдні країни. У спецслужбах впевнені, що теракти проти ізраїльтян — це одна з умов Ірану для передавання безпілотників РФ.
Російські військові спеціально запускали в Умань іранські дрони-камікадзе Shahed 136, щоб атакувати хасидів на святі початку нового року Рош га-Шана. Про це повідомили джерела "Бабеля" у спецслужбах.
Співрозмовники вказують на збиття ЗСУ понад 10 дронів Shahed 136 за останні кілька днів на півдні України. Частину безпілотників запустили в Умань з території окупованого Криму.
Росіяни цілилися в релігійні об'єкти хасидів із великим скупченням людей, стверджують розвідники.
Заплановані теракти проти громадян Ізраїлю — одна з умов передавання Іраном дронів Росії, наголошують джерела.
"Це не перший приклад співпраці двох терористичних країн. Нещодавно в Ірані збили український цивільний літак, нібито через помилку. За цим випадком проглядаються інтереси Кремля" — зауважили працівники спецслужб.
Цьогоріч свято Рош га-Шана відзначають з 25 по 27 вересня. Посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський сказав, що не бачить ознак навмисної атаки прочан із боку РФ.
В Об'єднаній Єврейській громаді України підрахували, що в Умань приїхали понад 23 тисячі ізраїльських паломників. Багато хасидів не боялися бойових дій в Україні, оскільки вони звикли до постійної загрози в Ізраїлі.
Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець наголошував, що в Умані посилили заходи безпеки з 19 по 30 вересня для святкування Рош га-Шана. Штаб оборони області попереджав про погрози ракетних ударів і терактів.
Посольство України в Ізраїлі в липні повідомляло про неможливість цього року прийняти гостей з Ізраїлю та всього світу на свято Рош га-Шана через повномасштабну війну України з РФ.