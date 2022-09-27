Росія запускала іранські дрони-камікадзе по хасидах в Умані, – українська розвідка

ЗСУ нещодавно збили понад 10 дронів Shahed 136 на півдні країни. У спецслужбах впевнені, що теракти проти ізраїльтян — це одна з умов Ірану для передавання безпілотників РФ.

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Російські військові спеціально запускали в Умань іранські дрони-камікадзе Shahed 136, щоб атакувати хасидів на святі початку нового року Рош га-Шана. Про це повідомили джерела "Бабеля" у спецслужбах.

Співрозмовники вказують на збиття ЗСУ понад 10 дронів Shahed 136 за останні кілька днів на півдні України. Частину безпілотників запустили в Умань з території окупованого Криму.

Росіяни цілилися в релігійні об'єкти хасидів із великим скупченням людей, стверджують розвідники.

[ + – ] Росіяни цілилися іранськими дронами у релігійні об'єкти хасидів Фото: УНИАН

Заплановані теракти проти громадян Ізраїлю — одна з умов передавання Іраном дронів Росії, наголошують джерела.

"Це не перший приклад співпраці двох терористичних країн. Нещодавно в Ірані збили український цивільний літак, нібито через помилку. За цим випадком проглядаються інтереси Кремля" — зауважили працівники спецслужб.

Цьогоріч свято Рош га-Шана відзначають з 25 по 27 вересня. Посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський сказав, що не бачить ознак навмисної атаки прочан із боку РФ.

В Об'єднаній Єврейській громаді України підрахували, що в Умань приїхали понад 23 тисячі ізраїльських паломників. Багато хасидів не боялися бойових дій в Україні, оскільки вони звикли до постійної загрози в Ізраїлі.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець наголошував, що в Умані посилили заходи безпеки з 19 по 30 вересня для святкування Рош га-Шана. Штаб оборони області попереджав про погрози ракетних ударів і терактів.

Посольство України в Ізраїлі в липні повідомляло про неможливість цього року прийняти гостей з Ізраїлю та всього світу на свято Рош га-Шана через повномасштабну війну України з РФ.