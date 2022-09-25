Хасиди не злякалися: до Умані на Рош ха-Шана приїхало 23 тисячі паломників

Оскільки пряме авіасполучення з Україною зараз неможливе, люди дістаються місця паломництва через Польщу та Молдову.

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Щороку до міста Умань Черкаської області, де поховано засновника брацлавського хасидизму рабина Нахмана, їдуть десятки тисяч хасидів, щоб відсвяткувати свято початку нового року Рош ха-Шана. Цього року свято відзначають із 25 по 27 вересня. Через інтенсивні бойові дії на території України ізраїльська та українська влада просили утриматися від традиційного відвідування святині. Однак, за даними Об'єднаної Єврейської громади України, в Умань прибуло вже понад 23 тис. паломників.

[ + – ] Паломники не злякалися війни, оскільки їхній духовний лідер вчив не боятися труднощів на шляху до мети

Які заходи безпеки запровадили на час святкування?

Посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський сказав журналістам, що не бачить жодних ознак того, що Росія навмисне атакує паломників. Однак він вважає, що українська влада може зіткнутися з труднощами при мобілізації правоохоронних органів, необхідної для безпечного проведення заходу.

Як повідомляє телеграм-канал Ukraine NOW, у зв'язку з цим у місті запровадили кілька обмежень:

усіх приїжджих ретельно перевіряє поліція;

автобуси з хасидами заїжджають через окремий блокпост;

потрапити до кварталу, де відбувається паломництво, можуть лише хасиди, місцеві жителі, які мешкають у ньому, та журналісти;

з 19 по 30 вересня у всьому місті заборонено продаж алкогольних напоїв;

всіх просять дотримуватись комендантської години.

Як відзначають свято в Умані?

В інтерв'ю The Wall Street Journal хасиди пояснили, чому вирішили все ж таки вирушити в Україну, незважаючи на ризики.

"З року в рік перешкод стають все більше. Все почалося з коронавірусу, тепер — війна, — сказав Ієгуда Фрід, брацлавський хасид, який проживає в північному ізраїльському місті Цфат. — Але раббі Нахман вчив, що чим цінніша ваша мета, тим більше перешкод у вас буде".

Відзначаючи свято, віряни танцюють, читають спеціальні псалми для покаяння та ведуть самотні бесіди з Богом. Під час Рош ха-Шана на вулицях навколо могили з'являються імпровізовані наметові синагоги, вони досить великі, щоб умістити тисячі людей.

Нагадаємо, напередодні святкування місцева влада прогнозувала, що до Умані приїде близько 20 тис. паломників. Багато хто з них не злякався попередження про те, що в Україні йде війна, оскільки живучи в Ізраїлі, звикли до постійної загрози.

Наприкінці серпня голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив, що з 19 по 30 вересня в Умані діятимуть посилені заходи безпеки через високий ризик ракетних ударів та терактів.