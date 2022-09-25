Хасиды не испугались: в Умань на Рош ха-Шана приехало 23 тысячи паломников

Так как прямое авиасообщение с Украиной сейчас невозможно, люди добираются к месту паломничества через Польшу и Молдову.

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Ежегодно в город Умань Черкасской области, где похоронен основатель брацлавского хасидизма раввин Нахман, едут десятки тысяч хасидов, чтобы отпраздновать праздник начала нового года Рош ха-Шана. В этом году праздник отмечают с 25 по 27 сентября. Из-за интенсивных боевых действий на территории Украины израильские и украинские власти просили воздержаться от традиционного посещения святыни. Однако по данным Объединенной Еврейской общины Украины, в Умань прибыло уже более 23 тыс. паломников.

[ + – ] Паломники не испугались войны, так как их духовный лидер учил не бояться трудностей на пути к цели

Какие меры безопасности ввели на время празднования?

Посол Израиля в Украине Майкл Бродский сказал журналистам, что не видит никаких признаков того, что Россия преднамеренно атакует паломников. Однако он считает, что украинские власти могут столкнуться с трудностями при мобилизации правоохранительных органов, необходимой для безопасного проведения мероприятия.

Как сообщает телеграм-канал Ukraine NOW, в связи с этим в городе ввели несколько ограничений:

всех приезжих тщательно проверяет полиция;

автобусы с хасидами заезжают через отдельный блокпост;

попасть в квартал, где происходит паломничество, могут только хасиды, проживающие в нем местные жители и журналисты;

с 19 по 30 сентября во всем городе запрещена продажа алкогольных напитков;

всех просят придерживаться комендантского часа.

Как отмечают праздник в Умани?

В интервью The Wall Street Journal хасиды объяснили, почему решили все же отправиться в Украину, несмотря на риски.

"Из года в год препятствий становятся все больше. Все началось с коронавируса, теперь — война, — сказал Иегуда Фрид, брацлавский хасид, проживающий в северном израильском городе Цфат. — Но рабби Нахман учил, что чем более ценна ваша цель, тем больше препятствий у вас будет".

Отмечая праздник, верующие танцуют, читают специальные псалмы для покаяния и ведут уединенные беседы с Богом. Во время Рош ха-Шана на улицах вокруг могилы появляются импровизированные палаточные синагоги, они достаточно велики, чтобы вместить тысячи человек.

Напомним, накануне празднования местные власти прогнозировали, что в Умань приедет около 20 тыс. паломников. Многие из них не испугались предупреждения о том, что в Украине идет война, так как, живя в Израиле, привыкли к постоянной угрозе.

В конце августа глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что в Умани с 19 по 30 сентября в Умани будут действовать усиленные меры безопасности из-за высокого риска ракетных ударов и терактов.