Празднование Рош ха-Шана: сколько хасидов приедет в Умань

СБУ советует в этом году воздержаться хасидам от празднования Рош ха-Шана в Умани. Однако если паломники решат приехать в Украину, то их призывают соблюдать комендатский час, прятаться в укрытия во время воздушной тревоги и выполнять указания правоохранителей.

В сентябре хасиды съедутся в Умань на празднование Рош ха-Шана — еврейского нового года. Уже известно, что более тысячи верующих прибыли в Украину, еще около 18 тысяч приедут после 18 сентября, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Несмотря на войну в Украине, хасиды не отменяют празднование Рош ха-Шана.

"На наш взгляд, безопасность сегодня превыше всего. Поэтому говорить, что призыв к верующим воздержаться от посещения Умани является строгой мерой, не стоит", — отметил Табурец.

По его словам, ранее местные власти предупреждали хасидов об опасности пребывания в Украине из-за войны, которую развязала Россия. Более того, просили в этом году воздержаться от поездки в Умань из-за возможных ракетных ударов со стороны оккупантов.

"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, но не акцентировать внимание, что мы категорически против", — добавил глава Черкасской ОВА.

Что говорят в СБУ?

В Службе безопасности Украины заявили, что работают над усилением безопасности в Умани. Проведено ряд антитеррористических мероприятий накануне ежегодного празднования Рош-ха-Шана и приезда большого количества паломников. Эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы.

СБУ провела комплексные тренировки на территории недостроенного объекта в историко-культурном центре им. Рабби Нахмана для проверки защищенности объекта паломничества.

"Несмотря на все принятые меры безопасности СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана. Это связано с тем, что Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций", — отметили в СБУ.

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Ранее мы писали, что если хасиды решат совершить поезду в Умань на празднование Рош ха-Шана, их призывают соблюдать комендатский час, прятаться в укрытия во время воздушной тревоги и выполнять указания правоохранителей.

Также мы сообщали, что еще в августе в Умань приехали более 300 хасидов.