Святкування Рош ха-Шана: скільки хасидів приїдуть в Умань

СБУ радить хасидам цього року утриматися від святкування Рош ха-Шана в Умані. Однак якщо прочани вирішать приїхати в Україну, то їх закликають дотримуватися комендатської години, ховатися в укриття під час повітряної тривоги та виконувати вказівки правоохоронців.

У вересні хасиди з'їдуться в Умань на святкування Рош ха-Шана — єврейського нового року. Вже відомо, що понад тисяча вірян прибули в Україну, ще близько 18 тисяч приїдуть після 18 вересня, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Незважаючи на війну в Україні, хасиди не скасовують святкування Рош ха-Шана.

"На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що заклик до вірян утриматися від відвідування Умані є суворим заходом, не варто", — зазначив Табурець.

За його словами, раніше місцева влада попереджала хасидів про небезпеку перебування в Україні через війну, яку розв'язала Росія. Крім того, просили цього року утриматися від поїздки в Умань через можливі ракетні удари з боку окупантів.

"Вони запевняли, що в них, в Ізраїлі, фактично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віряни таки їхатимуть, ми зрозуміли, що потрібно зробити акцент саме на утриманні від поїздки, але не акцентуватимемо увагу, що ми категорично проти", — додав голова Черкаської ОВА.

Що кажуть у СБУ?

У Службі безпеки України заявили, що працюють над посиленням безпеки в Умані. Провели низку антитерористичних заходів напередодні щорічного святкування Рош-ха-Шана та приїзду великої кількості паломників. Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози.

СБУ провела комплексне тренування на території недобудованого об'єкту в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана для перевірки захищеності паломництва.

"Незважаючи на всі вжиті заходи безпеки СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту в Україну на святкування Рош-ха-Шана. Це пов'язано з тим, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для провокацій", — зазначили в СБУ.

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Раніше ми писали, що якщо хасиди вирішать здійснити поїздку в Умань на святкування Рош ха-Шана, їх закликають дотримуватися комендатської години, ховатися в укриття під час повітряної тривоги та виконувати вказівки правоохоронців.

Також ми повідомляли, що ще в серпні в Умань приїхали понад 300 хасидів.