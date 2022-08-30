В Умані готуються до обстрілів РФ під час паломництва хасидів на Рош га-Шана, – голова ОВА

За словами Ігоря Табурца, з 19 по 30 вересня у місті діятимуть посилені заходи безпеки через високий ризик ракетних ударів.

В Умані Черкаської області посилять заходи безпеки під час традиційного паломництва хасидів для святкування Рош га-Шана через високий ризик ракетного обстрілу. Про це в себе в Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, посилені заходи безпеки діятимуть з 19 по 30 вересня.

"Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області у зв'язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і заподіяння шкоди міжнародному іміджу України", — написав Табурець.

Він зазначив, що Росія також може використати приїзд хасидів в Умань для всіляких провокацій. Щоб уникнути цього, місцева влада запроваджує такі заходи безпеки:

заборона проведення будь-яких масових заходів;

заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;

посилення пропускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;

заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;

обмеження доступу до місць паломництва.

Табурець наголосив, що наразі правоохоронні органи регулярно проводять контрдиверсійні й антитерористичні заходи. Район паломництва, а також прилеглі території вже знаходяться під цілодобовим відеоспостереженням.

У 2022-му свято початку нового року іудеї відзначають з 25 по 27 вересня.

СБУ та Нацполіція України, зі свого боку, закликали паломників відмовитися від цьогорічного відвідування Умані. Тих же, хто таки наважиться приїхати до могили цадика Нахмана, правоохоронні органи попросили дотримуватися всіх заходів безпеки, враховуючи заборону на переміщення в комендантську годину та реагування на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, прочани почали приїжджати до Умані вже в середині серпня. При цьому, як розповіла пані мер міста Ірина Плетньова, хасиди відмовляються сплачувати туристичний збір.

Навесні Фокус повідомляв, що Умань називали найбезпечнішим місцем України. Місто перетворилося на транзитний пункт для вимушених переселенців з усієї України, які втекли від російської навали.