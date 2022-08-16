Незважаючи на війну: в Умань на Рош га-Шана приїхали понад 300 хасидів

За словами голови міста Ірини Плетньової, ортодоксальні євреї, які приїхали вшанувати могилу цадика Нахмана, поки що не заплатили жодної копійки туристичного збору.

Євреї-хасиди, які вже почали збиратися в Умані, щоб відсвяткувати у вересні юдейський новий рік Рош га-Шана, відмовилися сплачувати туристичний збір. Про це пані мер Умані Ірина Плетньова розповіла в коментарі УНН.

За її словами, вже зараз у місто приїхали понад 300 хасидів. Усі вони ще не сплатили туристичний збір.

"Поки що за цей рік вони не заплатили жодної копійки. Вони мають платити, але до 15 серпня жоден прочанин не заплатив", — розповіла Плетньова.

Зауважимо, що туристичний збір в Умані є найбільшим в Україні — 300 грн на добу з паломника.

Що цьому передувало

На початку липня посольство України в Ізраїлі повідомило, що в зв'язку з війною, що триває в країні, не може гарантувати безпеку гостей на території нашої держави.

"Через побоювання за життя і благополуччя гостей України та у світлі неприкритої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і наразі не дозволяємо в'їзд в Україну туристам і гостям", — заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат також попросив у хасидів і всіх тих, хто щороку здійснював паломництво до могили Нахмана, помолитися за якнайшвидше припинення війни, і щоб Україна в ній здобула перемогу

Навіщо хасиди їдуть в Умань

В Умань хасиди приїжджають святкувати іудейський Новий рік, який святкують іудеї два дні поспіль у молодик осіннього місяця — у вересні чи жовтні. У ці дні заборонена будь-яка робота, крім приготування їжі. За релігійною традицією, протягом десяти днів перед святом віряни перебувають у так званих "Днях трепету", коли варто приносити каяття і здійснювати покаяні молитви.

В Умань на це свято приїжджають хасиди, які вшановують свого духовного лідера — засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях. Перед своєю смертю 1810 року Нахман переїхав до Умані й наказав поховати себе поруч із могилами вбитих під час гайдамацького повстання Коліївщини, де загинуло багато євреїв.

Раніше ми писали про те, чому щороку хасиди стікаються в Україну. Крім могили цадика Нахмана в країні поховано багато лідерів різних хасидських дворів, зокрема біля Києва та Полтавської області.

Також Фокус інформував про те, що ще навесні Умань називали найбезпечнішим місцем України. Люди, які тут зупиняються, здебільшого рухаються у напрямку західного та південно-західного кордонів. Волонтери, а також численна хасидська громада міста, активно їм допомагають.