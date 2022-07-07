Україна не зможе прийняти гостей на святкування цього року Рош га-Шана

Посольство України в Ізраїлі повідомило, що у зв'язку з війною, що триває в країні, ми не можемо гарантувати безпеку гостей на своїй території.

Цього року Україна не зможе прийняти гостей із Ізраїлю та всього світу, які щороку приїжджають в Умань на свято Рош га-Шана, щоб помолитися на могилі Нахмана з Брацлава та в інших святих місцях. Через російсько-українську війну святкування Рош ха-Шана стоїть під питанням, повідомляє посольство України в Ізраїлі у Facebook.

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"Через побоювання за життя та благополуччя гостей України й у світлі неприкритої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і наразі не дозволяємо в'їзду в Україну туристам і гостям", — заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат також попросив у хасидів і всіх тих, хто щороку здійснював паломництво до могили Нахмана, помолитися про якнайшвидше припинення війни та щоб Україна в ній здобула перемогу

"Ми сподіваємося, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей із Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають в Україну, щоб відвідати могили праведників", — наголосив Корнійчук.

Свято Рош га-Шана

Рош га-Шана — іудейський Новий рік, який святкують іудеї два дні поспіль у молодик осіннього місяця — у вересні або жовтні. У ці дні заборонено будь-яку роботу, крім приготування їжі. За релігійною традицією, протягом десяти днів перед святом віряни перебувають у так званих "Днях трепету", коли слід приносити каяття та виконувати молитви покаяння.

В Умань на це свято приїжджають хасиди, які шанують свого духовного лідера — засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях. Перед своєю смертю 1810 року Нахман переїхав в Умань і наказав поховати себе поруч із могилами вбитих під час гайдамацького повстання Коліївщини, де загинуло багато євреїв.

Після Другої світової війни паломництво хасидів в Умань відновилося лише наприкінці 1980-х років. Прочани прагнуть приїхати до могили свого духовного наставника, бо вірять у те, що наступних рік буде для них дуже сприятливим.

Раніше Фокус роз'яснював, чому щороку хасиди стікаються в Україну. Крім могили цадика Нахмана, в країні поховано багато лідерів різних хасидських дворів, зокрема біля Києва та Полтавської області.