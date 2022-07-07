Украина не сможет принять гостей на празднование Рош ха-Шана в этом году

Посольство Украины в Израиле сообщило, что в связи с продолжающейся войной в стране мы не можем гарантировать безопасность гостей на своей территории.

Украина в этом году не сможет принять гостей из Израиля и всего мира, которые ежегодно приезжают в Умань на праздник Рош ха-Шана, чтобы помолиться на могиле Нахмана из Брацлава и в других святых местах. Из-за продолжающейся российско-украинской войны празднование Рош ха-Шана стоит под вопросом, сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.

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"Из-за опасений за жизнь и благополучие гостей Украины и в свете неприкрытой российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не разрешаем въезд в Украину туристам и гостям", — заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат также попросил у хасидов и всех тех, кто ежегодно совершал паломничество к могиле Нахмана, помолиться о скорейшем прекращении войны, и чтобы Украина в ней одержала победу

"Мы надеемся, что молитвы исполнятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают в Украину, чтобы посетить могилы праведников", — подчеркнул Корнийчук.

Праздник Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — иудейский Новый год, который празднуют иудеи два дня подряд в новолуние осеннего месяца — в сентябре или октябре. В эти дни запрещена любая работа, кроме приготовления еды. По религиозной традиции на протяжении десяти дней перед праздником верующие пребывают в так называемых "Днях трепета", когда следует приносить раскаяние и совершать покаянные молитвы.

В Умань на этот праздник приезжают хасиды. которые почитают своего духовного лидера — основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, жившем в XVIII-XIX веках. Перед своей смертью в 1810 году Нахман переехал в Умань и заповедал похоронить себя рядом с могилами убитых во время гайдамацкого восстания Колиивщины, где погибло много евреев.

После второй мировой войны паломничество хасидов в Умань возобновилось только в конце 1980-х годов. Паломники стремятся приехать к могиле своего духовного наставника, потому что верят в то, что следующих год будет для них весьма благоприятным.

Ранее Фокус разъяснял, почему ежегодно хасиды стекаются в Украину. Помимо могилы цадика Нахмана в стране похоронено много лидеров разных хасидских дворов, в том числе возле Киева и в Полтавской области.