Россия запускала иранские дроны-камикадзе по хасидам в Умани, – украинская разведка

ВСУ недавно сбили более 10 дронов Shahed 136 на юге страны. В спецслужбах уверены, что теракты против израильтян – это одно из условий Ирана для передачи беспилотников РФ.

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Российские военные специально запускали в Умань иранские дроны-камикадзе Shahed 136, чтобы атаковать хасидов на празднике начала нового года Рош ха-Шана. Об этом сообщили источники "Бабеля" в спецслужбах.

Собеседники указывают на сбитие ВСУ более 10 дронов Shahed 136 за последние несколько дней на юге Украины. Часть беспилотников запустили в Умань с территории оккупированного Крыма.

Россияне целились в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей, утверждают разведчики.

[ + – ] Россияне целились иранскими дронами в религиозные объекты хасидов Фото: УНИАН

Запланированные теракты против граждан Израиля – одно из условий передачи Ираном дронов России, подчеркивают источники.

"Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. За этим случаем просматриваются интересы Кремля" — заметили работники спецслужб.

В этом году праздник Рош ха-Шана отмечают с 25 по 27 сентября. Посол Израиля в Украине Майкл Бродский сказал, что не видит признаков преднамеренной атаки паломников со стороны РФ.

В Объединенной Еврейской общине Украины подсчитали, что в Умань приехали более 23 тысяч израильских паломников. Многие хасиды не боялись боевых действий в Украине, поскольку они привыкли к постоянной угрозе в Израиле.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец отмечал, что в Умани усилили меры безопасности с 19 по 30 сентября для празднования Рош ха-Шана. Штаб обороны области предупреждал об угрозах ракетных ударов и терактов.

Посольство Украины в Израиле в июле сообщало о невозможности в этом году принять гостей из Израиля и всего мира на праздник Рош ха-Шана из-за полномасштабной войны Украины с РФ.