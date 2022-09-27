Гонка вооружений: США стремятся обогнать Китай в создании истребителя 6 поколения

В Штатах работают над самолетом следующего поколения в рамках программы NGAD — это чрезвычайно дорогая и сложная программа. В Китае же ожидают получить воздушное судно к 2035 году.

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Воздушные силы США планируют обогнать Китай в производстве истребителе 6 поколения. Об этом сообщает Breaking Defense.

Глава боевого авиакомандования ВС США Майк Келли заявил, что Штатам нужно создать истребитель следующего поколения на месяц раньше, чем это сделают в Китае. В КНР на данный момент нет дискуссии об актуальности доминирования в воздухе на самолетах 6 поколения. Келли назвал это верную путем.

Вместе с тем еще в 2019 году главный конструктор Chengdu Aerospace Corporation Ван Хайфэн заявил, что Китай проводит предварительные исследования в вопросе создания истребителя шестого поколения. Ожидается, что новое воздушное судно может быть создано к 2035 году, чтобы защищать море и небо. Также тогда он назвал основные особенности, которые появятся в американских самолетах 6 поколения:

использование искусственного интеллекта

применение истребителя в паре с беспилотниками

улучшенная скрытность и более совершенные датчики

Также не исключено, что истребители получат прорывные технологии: лазерное оружие, управление роем дронов и адаптивные двигатели.

В США сейчас все работы по созданию истребителя 6 поколения ведутся в рамках программы NGAD. Это чрезвычайно сложная программа, которая включает в себя не только пилотируемые судна, но и беспилотные. Стоимость одного истребителя может достичь сотен миллионов долларов, что может задержать создание самолетов.

"Мы, как нация, склонны отпускать трапецию и как бы делаем прыжок на следующую ступень. Наши китайские враги склонны повторяться", — заявил Келли.

[ + – ] Китайская версия Су-27 - J-16 Фото: newsweek

В частности, Келли привел пример российских/советских Су-27 и Су-30. Китай повторил их конструкцию и создал J-16.

Напомним, в ВМС США раскрыли детали истребителя 6 поколения. F/A XX будет способен управлять роем дронов, а также он получит новое оружие большого радиуса действия.

В ноябре 2021 года Airbus представила новый учебный истребитель для обучения на самолетах 6 поколения.