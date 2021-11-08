Для обучения на самолетах 6 поколения: Airbus представила новый учебный истребитель (фото)

Концепт программы был представлен испанцам, которые используют 50-летние учебно-тренировочные самолеты F-5M.

Компания Airbus представила новый истребитель для обучения экипажей для самолетов 5 и перспективного 6 поколения. Об этом сообщает Defense News.

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Учебно-тренировочный самолет был презентован для Испании, которые планируют заменить до 2030 года свои тренировочные самолеты. Новинка будет ориентирована на обучение экипажей владению истребителей 5 и 6 поколения. Ныне в ВВС Испании используют F-5M и Casa C-101 Aviojet, на которых учат летчиков летать на Eurofighter Typhoon и F-18A.

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Программа называется Advanced Fighter Jet Trainer (AFJT) — это совершенно новый самолет, основанный на требованиях испанцев. Хоть контракта еще и нет, но Airbus уже представила концепт. ВВС Испании представили документ с эксплуатационными требованиями к новому учебно-тренировочному самолету в 2020 году. Служба не рекомендует конкретного поставщика. Министерство обороны должно обсудить и решить, получит ли Airbus контракт.

Заявляется, что истребитель будет иметь длину 14 метров, а размах крыльев — 13 метров. Воздушное судно будет простым в ремонте и изготовлено из металла.

Прототип сможет летать через четыре года после официального запуска программы.

"Система обучения, которая у нас есть в настоящее время, довольно прочная, и она развивалась в течение многих, многих лет, но мы должны помочь ей. И мы собираемся сделать это с этим новым самолетом", — заявил подполковник Мигель Анхель Марасуэла Мартинес.

Напомним, в Турции начали строительство истребителя 5 поколения TF-X. Отметим, что в Украине проходят испытания модернизированного учебно-боевого самолета Су-27.