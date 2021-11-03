В Украине проходят испытания модернизированного Су-27 (фото)
Улучшения затронули навигацию, систему целеуказания, а также информационные комплексы. Все это должно расширить боевые возможности истребителя.
В Украине проходят испытания опытного образца модернизированного учебно-боевого истребителя Су-27УП2М. Об этом сообщает Государственный научно-опытный институт испытаний и сертификации ОВТ в Facebook.
Сообщается, что самолет произвели на ГП "ЗДАРЗ МиГремонт". Модернизация затронула навигационный и информационные комплексы, систему целеуказания и индикации, автоматом выброса ложных тепловых целей и вычислителем боевого применения. Все эти улучшения значительно расширили боевые возможности применения самолета.
На данный момент выполнено уже 33 полета с общим налетом около 40 часов. Цель испытаний:
- определение основных боевых, технических и эксплуатационных характеристик самолета
- предварительная оценка соответствия характеристик к тактико-техническому заданию
- определение готовности истребителя к старту госиспытаний.
Благодаря модернизации, Су-27УП2М имеет более широкие возможности для уничтожения наземных и воздушных целей. В испытаниях принимают участие представители института испытаний по поручению Министерства обороны Украины.
Напомним, на учениях "Объединенные усилия-2021" украинские СУ-27 уничтожили "врага" вместе со словацкими вертолетами Black Hawk.
Отметим, что летом в Украине подходили к завершению испытания обновленного МиГ-29, который получил возможность перевозить управляемые авиабомбы.