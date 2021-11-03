В Украине проходят испытания модернизированного Су-27 (фото)

Улучшения затронули навигацию, систему целеуказания, а также информационные комплексы. Все это должно расширить боевые возможности истребителя.

В Украине проходят испытания опытного образца модернизированного учебно-боевого истребителя Су-27УП2М. Об этом сообщает Государственный научно-опытный институт испытаний и сертификации ОВТ в Facebook.

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Сообщается, что самолет произвели на ГП "ЗДАРЗ МиГремонт". Модернизация затронула навигационный и информационные комплексы, систему целеуказания и индикации, автоматом выброса ложных тепловых целей и вычислителем боевого применения. Все эти улучшения значительно расширили боевые возможности применения самолета.

На данный момент выполнено уже 33 полета с общим налетом около 40 часов. Цель испытаний:

определение основных боевых, технических и эксплуатационных характеристик самолета

предварительная оценка соответствия характеристик к тактико-техническому заданию

определение готовности истребителя к старту госиспытаний.

Благодаря модернизации, Су-27УП2М имеет более широкие возможности для уничтожения наземных и воздушных целей. В испытаниях принимают участие представители института испытаний по поручению Министерства обороны Украины.

Напомним, на учениях "Объединенные усилия-2021" украинские СУ-27 уничтожили "врага" вместе со словацкими вертолетами Black Hawk.

Отметим, что летом в Украине подходили к завершению испытания обновленного МиГ-29, который получил возможность перевозить управляемые авиабомбы.