Словацкие Black Hawk и Су-27 ВСУ выступили вместе "уничтожив" врага на учениях (фото)

На учениях военные из 15 стран перешли от оборонительных действий к наступательным. Используется авиация, танки, броневики и БМП-1.

В Ровенской области на стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия — 2021" многонациональные подразделения отрабатывали действия по уничтожению условного врага. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сообщается, что сценарии на учениях перешли от оборонительных к наступательным. На полигоне бойцы ВСУ совместно с военными из стран-членов НАТО отрабатывали действия по нападению. С украинской стороны в операции приняли участия механизированные и инженерные подразделения, а также истребители Су-27 и армейская авиация ВС Украины.

[ + – ] Су-27 Фото: АрміяInform

Союзники из Словакии передвигались на вертолетах UH-60 Black Hawk и БМП-1.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Также сообщается, что Су-24М нанесли бомбовый удар по вражескому командно-наблюдательному пункту с целью нарушения управления войсками. После атаки с воздуха наступление подхватили морпехи на БТР-80 и британские военные на броневиках Козак-2М. Военные прорвали линию обороны условного врага.

Напомним, военные Украины и Словакии преодолели водное препятствие во время учений. "Объединенные усилия-2021" проходят на большинстве полигонах Украины. Учения начались 22 сентября и продлятся до 30 сентября.