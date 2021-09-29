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Военный Фокус

Словацкие Black Hawk и Су-27 ВСУ выступили вместе "уничтожив" врага на учениях (фото)

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учения объединенные усилия-2021
Фото: АрміяInform

На учениях военные из 15 стран перешли от оборонительных действий к наступательным. Используется авиация, танки, броневики и БМП-1.

В Ровенской области на стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия — 2021" многонациональные подразделения отрабатывали действия по уничтожению условного врага. Об этом сообщает АрміяInform.

Сообщается, что сценарии на учениях перешли от оборонительных к наступательным. На полигоне бойцы ВСУ совместно с военными из стран-членов НАТО отрабатывали действия по нападению. С украинской стороны в операции приняли участия механизированные и инженерные подразделения, а также истребители Су-27 и армейская авиация ВС Украины.

авиация на учениях
Су-27
Фото: АрміяInform

Союзники из Словакии передвигались на вертолетах UH-60 Black Hawk и БМП-1.

маневры объединенные усилия 2021
Фото: АрміяInform
украинские танки
Фото: АрміяInform
украинская авиация
Фото: АрміяInform
словацкая бронетехника
Фото: АрміяInform
словацкие военные на учениях в украине
Фото: АрміяInform
огонь из вертолетов на учениях
Фото: АрміяInform
маневры объединенные усилия 2021
украинские танки
украинская авиация
словацкая бронетехника
словацкие военные на учениях в украине
огонь из вертолетов на учениях

Также сообщается, что Су-24М нанесли бомбовый удар по вражескому командно-наблюдательному пункту с целью нарушения управления войсками. После атаки с воздуха наступление подхватили морпехи на БТР-80 и британские военные на броневиках Козак-2М. Военные прорвали линию обороны условного врага.

Напомним, военные Украины и Словакии преодолели водное препятствие во время учений. "Объединенные усилия-2021" проходят на большинстве полигонах Украины. Учения начались 22 сентября и продлятся до 30 сентября.