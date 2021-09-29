Словацькі Black Hawk і Су-27 ВСУ виступили разом, "знищивши" ворога на навчаннях (фото)

На навчаннях військові з 15 країн перейшли від оборонних дій до наступальних. Використовується авіація, танки, броньовики і БМП-1.

У Рівненській області на стратегічних командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля — 2021" багатонаціональні підрозділи відпрацьовували дії зі знищення умовного ворога. Про це повідомляє АрміяInform.

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Повідомляється, що сценарії на навчаннях перейшли від оборонних до наступальних. На полігоні бійці ЗСУ спільно з військовими з країн-членів НАТО відпрацьовували дії з нападу. З української сторони в операції взяли участі механізовані й інженерні підрозділи, а також винищувачі Су-27 та армійська авіація ЗС України.

[ + – ] Су-27 Фото: АрміяInform

Союзники зі Словаччини пересувалися на вертольотах UH-60 Black Hawk і БМП-1.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Також повідомляється, що Су-24М завдали бомбового удару по ворожому командно-спостережного пункту з метою порушення управління військами. Після атаки з повітря наступ підхопили морпіхи на БТР-80 і британські військові на броньовиках Козак-2М. Військові прорвали лінію оборони умовного ворога.

Нагадаємо, військові України та Словаччини подолали водну перешкоду під час навчань. "Об'єднані зусилля-2021" відбуваються на більшості полігонів України. Навчання розпочалися 22 вересня і триватимуть до 30 вересня.