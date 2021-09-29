Українсько-словацький підрозділ уперше спільно форсував водну перешкоду (відео)

Військові з інженерного підрозділу побудували переправу, що здатна витримати 50 тонн навантаження. Через неї пройшли танки та БМП-1.

У межах стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" бійці з україно-словацької батальйонно-тактичної групи форсували водну переправу. Про це повідомляється на офіційному сайті ЗСУ.

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Черговий етап масштабних навчань відбувається в Рівненській області. Там бійці з батальйонно-тактичної групи бійців ЗСУ та Словаччини форсували поромну переправу загальною довжиною понад 100 метрів.

Понтонну мостову переправу спорудили військові з інженерного підрозділу Командування сил підтримки Збройних сил України. Стверджується, що подібна конструкція витримує до 50 тонн ваги, а сам міст складається з 13 елементів.

Зазначимо, що підрозділ словацьких Збройних сил вперше бере участь у навчаннях "Об'єднані зусилля-2021". На маневри бійці механізованого підрозділу прибули зі штатним озброєнням і військовою технікою.

[ + – ] Проходження танка по тимчасовому спорудженню Фото: скриншот

"Ми тут, щоб провести спільні бойові навчання, налагодити взаємодію зі Збройними силами України, порівняти порядок дій і якомога краще виконати кожне завдання", — розповів про плани словацьких бійців їхній командир.

Нагадаємо, навчання "Об'єднані зусилля-2021" відбуваються на більшості полігонів України. Навчання розпочалися 22 вересня і триватимуть до 30 вересня.

Зазначимо, що подібні навчання відбувалися в липні на Донбасі. Бійці ЗСУ побудували переправу та перевезли техніку.