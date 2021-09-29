Украино-словацкое подразделение впервые совместно форсировало водное препятствие (видео)

Военные из инженерного подразделения построили переправу, способную выдержать 50 тонн нагрузки. Через него прошли танки и БМП-1.

В рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021" бойцы из украино-словацкой батальонно-тактической группы форсировали водную переправу. Об этом сообщается на официальном сайте ВСУ.

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Очередной этап масштабных учений проходит в Ровенской области. Там бойцы из батальонно-тактической группы бойцов ВСУ и Словакии форсировали паромную переправу общей длиной более 100 метров.

Понтонную мостовую переправу соорудили военные из инженерного подразделения Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины. Утверждается, что подобная конструкция выдерживает до 50 тонн веса, а сам мост состоит из 13 элементов.

Отметим, что подразделение словацких Вооруженных сил впервые принимают участие в учениях "Объединенные усилия-2021". На маневры бойцы механизированного подразделения прибыли со штатным вооружением и военной техники.

[ + – ] Прохождение танка по временному сооружению Фото: скриншот

"Мы тут, чтобы провести совместные боевые учения, наладить взаимодействие с Вооруженными силами Украины, сравнить порядок действий и как можно лучше выполнить каждое задание", — рассказал о планах словацких бойцов их командир.

Напомним, учения "Объединенные усилия-2021" проходят на большинстве полигонах Украины. Учения начались 22 сентября и продлятся до 30 сентября.

Отметим, что подобные учения проходили в июле на Донбассе. Бойцы ВСУ построили переправу и перевезли технику.