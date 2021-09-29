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Военный Фокус

Украино-словацкое подразделение впервые совместно форсировало водное препятствие (видео)

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сооружение понтонной переправы
Фото: скриншот | Сооружение переправы

Военные из инженерного подразделения построили переправу, способную выдержать 50 тонн нагрузки. Через него прошли танки и БМП-1.

В рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021" бойцы из украино-словацкой батальонно-тактической группы форсировали водную переправу. Об этом сообщается на официальном сайте ВСУ.

Очередной этап масштабных учений проходит в Ровенской области. Там бойцы из батальонно-тактической группы бойцов ВСУ и Словакии форсировали паромную переправу общей длиной более 100 метров.

учения объединенные усилия-2021
Фото: zsu.gov.ua

Понтонную мостовую переправу соорудили военные из инженерного подразделения Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины. Утверждается, что подобная конструкция выдерживает до 50 тонн веса, а сам мост состоит из 13 элементов.

Отметим, что подразделение словацких Вооруженных сил впервые принимают участие в учениях "Объединенные усилия-2021". На маневры бойцы механизированного подразделения прибыли со штатным вооружением и военной техники.

танк на временном мосту
Прохождение танка по временному сооружению
Фото: скриншот

"Мы тут, чтобы провести совместные боевые учения, наладить взаимодействие с Вооруженными силами Украины, сравнить порядок действий и как можно лучше выполнить каждое задание", — рассказал о планах словацких бойцов их командир.

Напомним, учения "Объединенные усилия-2021" проходят на большинстве полигонах Украины. Учения начались 22 сентября и продлятся до 30 сентября.

Отметим, что подобные учения проходили в июле на Донбассе. Бойцы ВСУ построили переправу и перевезли технику.