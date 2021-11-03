В Україні проходять випробування модернізованого Су-27 (фото)

Поліпшення торкнулися навігації, системи цілевказування, а також інформаційних комплексів. Усе це має розширити бойові можливості винищувача.

В Україні проходять випробування досвідченого зразка модернізованого навчально-бойового винищувача Су-27УП2М. Про це повідомляє Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації ОВТ у Facebook.

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Повідомляється, що літак виробили на ДП "ЗДАРЗ МіГремонт". Модернізація торкнулася навігаційного й інформаційного комплексів, системи цілевказування та індикації, автоматично викиду хибних теплових цілей та обчислювача бойового застосування. Усі ці покращення значно розширили бойові можливості застосування літака.

Наразі здійснено вже 33 польоти із загальним нальотом майже 40 годин. Мета випробувань:

визначення основних бойових, технічних та експлуатаційних характеристик літака;

попередня оцінка відповідності характеристик до тактико-технічного завдання;

визначення готовності винищувача до старту держвипробувань.

Завдяки модернізації, Су-27УП2М має ширші можливості для знищення наземних і повітряних цілей. У випробуваннях беруть участь представники Інституту випробувань за дорученням Міністерства оборони України.

Нагадаємо, на навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" українські СУ-27 знищили "ворога" разом із словацькими вертольотами Black Hawk.

Зазначимо, що влітку в Україні підходили до завершення випробування оновленого МіГ-29, який отримав можливість перевозити керовані авіабомби.