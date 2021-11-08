Первая деталь уже готова. В Турции начали строительство истребителя 5 поколения (фото)

Принять на вооружение самолет должны к 2028 году, а изготовление первого образца должно завершиться в конце следующего года.

Турецкая оборонная компания Turkish Aerospace Industry (TAI) начала производство истребителя 5 поколения TF-X. Об этом сообщается на странице директора компании Темель Котиль в Twitter.

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По словам Котиля, изготовление первого национального истребителя должно завершится в конце 2022 года.

"Мы изготовили первую часть нашего национального боевого самолета. Каждый шаг, который мы делаем для проекта, является для нас очень значимым и ценным. Я бы хотел поблагодарить всех своих коллег, с которыми мы пошли одним путем, с энтузиазмом и старательством", — написал Темель Котиль.

[ + – ] Первая деталь истребителя TF-X

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В рамках создания истребителя 5 поколения планируется использовать два двигателя. На первом этапе планируется использовать иностранные моторы, после чего их планируют заменить на турецкие TRMotor. Предполагается, что двигатель самолета протестируют 18 марта к 100-летию Турецкой республики.

TAI для создания истребителя планирует увеличить численность работников с одной до трех тысяч людей.

Принять на вооружение TF-X должны к 2028 году. Истребителем планируют заменить в армии F-16. Известны также его основные характеристики:

Длина — 21 метр

Размах крыльев — 16 метров

Высота — 6 метров

Максимальный взлетный вес — 27,2 тонны

Максимальная скорость — 2222 км/ч

Практическая дальность — 1100 км.

Таким образом Турция может стать седьмой страной в мире, которая имеет или разрабатывает самолеты 5 поколения. Средни них США — F-22 и F-35, Южная Корея — KF-21, Россия — Су-57 и Су-75, Китай — FC-31, Япония — X-2 Shinshin, Индия — HAL AMCA.

Напомним, ранее сообщалось, что истребитель должны выкатить к столетию Республики.

Ранее в США раскрыли детали истребителя 6 поколения F/A-XX.