"К столетию Республики": Турция в 2023 году выкатит из ангара истребитель 5 поколения (фото)

Турция станет 7 страной в мире, у которой появится национальный истребитель 5 поколения, наряду с США и РФ.

Турецкие оборонные предприятия работают над созданием истребителя 5 поколения в рамках проекта Göksungur. Об этом сообщает информагенство Anadolu.

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По словам гендиректора компании TUSAŞ Темеля Котиля, 18 марта 2023 года в небо поднимется учебный самолет HÜRJET и вертолет ATAK-II. Из ангара также выведут национальный военный самолет 5 поколения TF-X. Сообщается, что церемонию вывода из ангара самолета приурочат к празднованию столетия Турецкой Республики.

Разработка ведется в рамках программы Göksungur — это ряд проектов оборонной промышленности Турции. Например, вертолета ATAK-2, истребитель TF-X и учебный HÜRJET.

[ + – ] Турецкий истребитель TF-X на выставке в Стамбуле Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Макет истребителя впервые показали в 2013 году. Принять на вооружение TF-X должны к 2028 году. Истребителем планируют заменить в армии F-16. Известны также его основные характеристики:

Длина — 21 метр

Размах крыльев — 16 метров

Высота — 6 метров

Максимальный взлетный вес — 27,2 тонны

Максимальная скорость — 2222 км/ч

Практическая дальность — 1100 км.

Отметим, что в мире существует небольшое количество стран, которые производят или разрабатывают истребители 5 поколения. Средни них США — F-22 и F-35, Южная Корея — KF-21, Россия — Су-57 и Су-75, Китай — FC-31, Япония — X-2 Shinshin, Индия — HAL AMCA.

Напомним, в России презентовали истребитель The Checkmate, который должен выигрывать конкуренцию своей ценой.

В апреле Южная Корея продемонстрировала свой первый истребитель KF-21.