"До сторіччя Республіки": Туреччина в 2023 році викотить з ангара винищувач 5 покоління (фото)

Туреччина стане 7 країною в світі, де з'явиться національний винищувач 5 покоління, поряд із США і РФ.

Турецькі оборонні підприємства працюють над створенням винищувача 5 покоління в межах проекту Göksungur. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

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За словами гендиректора компанії TUSAŞ Темель Котіля, 18 березня 2023 року в небо підніметься навчальний літак HÜRJET і вертоліт ATAK-II. З ангара також виведуть національний військовий літак 5 покоління TF-X. Повідомляється, що церемонію виведення з ангара літака приурочать до святкування сторіччя Турецької Республіки.

Розробка ведеться в межах програми Göksungur — це низка проектів оборонної промисловості Туреччини. Наприклад, вертольот ATAK-2, винищувач TF-X і навчальний HÜRJET.

[ + – ] Турецький винищувач TF-X на виставці в Стамбулі Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Макет винищувача вперше показали в 2013 році. Прийняти на озброєння TF-X повинні до 2028 року. Винищувачем планують замінити в армії F-16. Відомі також його основні характеристики:

Довжина — 21 метр

Розмах крил — 16 метрів

Висота — 6 метрів

Максимальна злітна вага — 27,2 тонни

Максимальна швидкість — 2222 км/год

Практична дальність — 1100 км.

Відзначимо, що в світі існує невелика кількість країн, які виробляють або розробляють винищувачі 5 покоління. Средни них США — F-22 і F-35, Південна Корея — KF-21, Росія — Су-57 і Су-75, Китай — FC-31, Японія — X-2 Shinshin, Індія — HAL AMCA.

Нагадаємо, в Росії презентували винищувач The Checkmate, який повинен вигравати конкуренцію своєю ціною.

У квітні Південна Корея продемонструвала свій перший винищувач KF-21.