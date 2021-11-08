Перша деталь уже готова. У Туреччині розпочали будівництво винищувача 5 покоління (фото)

Прийняти на озброєння літак мають до 2028 року, а виготовлення першого зразка має завершитись наприкінці наступного року.

Турецька оборонна компанія Turkish Aerospace Industry (TAI) розпочала виробництво винищувача 5 покоління TF-X. Про це повідомляється на сторінці директора компанії Темель Котіль у Twitter.

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За словами Котіля, виготовлення першого національного винищувача має завершитись наприкінці 2022 року.

"Ми виготовили першу частину нашого національного бойового літака. Кожен крок, який ми робимо для проєкту, є для нас дуже значущим і цінним. Я хотів би подякувати всім своїм колегам, з якими ми пішли одним шляхом, з ентузіазмом і старанністю", — написав Темель Котіль.

[ + – ] Перша деталь винищувача TF-X

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У межах створення винищувача 5 покоління планується використовувати два двигуни. На першому етапі планується використовувати іноземні двигуни, після чого їх планують замінити на турецькі TRMotor. Передбачається, що двигун літака протестують 18 березня до 100-річчя Турецької республіки.

TAI для створення винищувача планує збільшити чисельність працівників з однієї до трьох тисяч людей.

Прийняти на озброєння TF-X мають до 2028 року. Винищувачем планують замінити в армії F-16. Відомі також його основні характеристики :

Довжина — 21 метр

Розмах крил — 16 метрів

Висота — 6 метрів

Максимальна злітна вага — 27,2 тонн

Максимальна швидкість — 2222 км/год

Практична дальність — 1100 км.

Таким чином Туреччина може стати сьомою країною у світі, яка має чи розробляє літаки 5 покоління. Серед них США — F-22 і F-35, Південна Корея — KF-21, Росія — Су-57 і Су-75, Китай — FC-31, Японія — X-2 Shinshin, Індія — HAL AMCA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що винищувачі мають викотити до століття Республіки.

Раніше в США розкрили деталі винищувача 6 покоління F/A-XX.