Перша деталь уже готова. У Туреччині розпочали будівництво винищувача 5 покоління (фото)
Прийняти на озброєння літак мають до 2028 року, а виготовлення першого зразка має завершитись наприкінці наступного року.
Турецька оборонна компанія Turkish Aerospace Industry (TAI) розпочала виробництво винищувача 5 покоління TF-X. Про це повідомляється на сторінці директора компанії Темель Котіль у Twitter.
За словами Котіля, виготовлення першого національного винищувача має завершитись наприкінці 2022 року.
"Ми виготовили першу частину нашого національного бойового літака. Кожен крок, який ми робимо для проєкту, є для нас дуже значущим і цінним. Я хотів би подякувати всім своїм колегам, з якими ми пішли одним шляхом, з ентузіазмом і старанністю", — написав Темель Котіль.Важливо
У межах створення винищувача 5 покоління планується використовувати два двигуни. На першому етапі планується використовувати іноземні двигуни, після чого їх планують замінити на турецькі TRMotor. Передбачається, що двигун літака протестують 18 березня до 100-річчя Турецької республіки.
TAI для створення винищувача планує збільшити чисельність працівників з однієї до трьох тисяч людей.
Прийняти на озброєння TF-X мають до 2028 року. Винищувачем планують замінити в армії F-16. Відомі також його основні характеристики :
- Довжина — 21 метр
- Розмах крил — 16 метрів
- Висота — 6 метрів
- Максимальна злітна вага — 27,2 тонн
- Максимальна швидкість — 2222 км/год
- Практична дальність — 1100 км.
Таким чином Туреччина може стати сьомою країною у світі, яка має чи розробляє літаки 5 покоління. Серед них США — F-22 і F-35, Південна Корея — KF-21, Росія — Су-57 і Су-75, Китай — FC-31, Японія — X-2 Shinshin, Індія — HAL AMCA.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що винищувачі мають викотити до століття Республіки.
Раніше в США розкрили деталі винищувача 6 покоління F/A-XX.