Швидше, потужніше і смертоносніше: ВМС США розкрили деталі винищувача 6 покоління (фото)

Винищувач F/A-XX зможе керувати роєм безпілотників. Також він може отримати зброю, що розробляється великого радіусу дії.

Військово-морські сили США розкрили деталі палубного винищувача наступного покоління, який має замінити А-18E до середини 2030 року. Про це повідомляє The Drive.

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Новий винищувач має перевершувати нинішні Super Hornet у всьому. Він має літати далі і швидше, мати покращені сенсорні можливості, а також використовувати майбутню зброю великого радіусу дії. Очікується, що винищувач 6 покоління зможе керувати групою БПЛА з боєприпасами, комплексами РЕБ або виступає як вузли управління.

F/A-XX отримає конструкцію з широким крилом, два повітрозабірники, а також два двигуни, але, як пишуть у виданні, існуючі рендери — це лише "заповнювач". Зараз немає жодних вказівок на те, що наявні концепти відображають дизайн, що справді розробляється.

[ + – ] Дія винищувача у межах групи ударних БПЛА, РЕБ та систем управління Фото: U.S. Navy Photo

У Військово-морських силах поки що не визначилися з конкретними характеристиками літака.

"Його конкретні можливості та технології перебувають на стадії розробки, проте аналіз показує, що він повинен мати більшу дальність і більшу швидкість, включати пасивні та активні сенсорні технології та мати здатність використовувати зброю більшої дальності, запрограмовану на майбутнє. Оскільки Super Hornets виводяться з експлуатації, комбінація F-35C та F/A-XX забезпечить можливості тактичного винищувача ВМФ у складі авіаносного крила", — заявили у ВМС.

Нагадаємо, у Китаї розробляють перший у світі двомісний винищувач 5 покоління J-20. Також у КНР здійснив свій перший політ палубний стелс-винищувач J-35, який, найімовірніше, надійде на озброєння нового авіаносця Type 003.