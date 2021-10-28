У Китаї розробляють перший у світі двомісний винищувач 5 покоління (фото)

Два пілоти повинні суттєво розширити можливості застосування J-20, наприклад, один вестиме вогонь по землі, а другий — маневруватиме в повітрі.

Китайська Народно-визвольна армія розробляє двомісну версію свого першого стелс-винищувача J-20 п'ятого покоління "Могутній дракон". Про це повідомляє журнал Military Watch Magazine.

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У мережі опублікували нові зображення, що свідчать про серйозні успіхи КНР у розробці двомісного варіанта. Досвідчений зразок винищувача нині проходить випробування, і вже здійснив свій перший політ.

Другий пілот може значно підвищити можливості винищувача. Як пишуть у виданні, при розробці американського F-22 Raptor також були наміри розробити двомісний варіант, але від мети відмовилися через загальну дорожнечу винищувача. Китайський J-20 та американський F-22 створювалися для досягнення переваги у повітрі.

J-20 – це китайський винищувач 5 покоління, розроблений корпорацією Chengdu Aircraft Industry Corporation. Основні характеристики:

Висота — 7 м Розмах крил — 13,2 м Довжина — 21,5 м Максимальна швидкість – понад 3000 км/год.

Які переваги дає двомісний варіант?

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Надточні та наддалекі. На що здатні сучасні "розумні" ракети "повітря-повітря"?

Імовірно, Пекін має амбітні плани, щоб J-20 виконував завдання наземного нападу та радіоелектронної боротьби. Так, друге сидіння може призначатися для оператора керованих снарядів класу "повітря-земля" та засобів РЕБ.

Така конфігурація дозволила б задіяти офіцера систем озброєння, відповідального за проведення складних електронних та наземних атак, а перший пілот маневруватиме і атакуватиме ворожі літаки за допомогою ракет класу "повітря-повітря".

Більше того, двомісний варіант може зменшити час на підготовку пілотів за рахунок того, що частину польотів на симуляторі можна замінити на польоти з інструктором.

Нагадаємо, у Китаї оновили винищувач J-20A, замінивши російські двигуни на китайські.

Раніше Південна Корея рекламувала свій новий винищувач KF-21 Hawk ефектними кадрами.