Надточні та наддалекі. На що здатні сучасні "розумні" ракети "повітря-повітря"?

Ракети з активним радіолокаційним самонаведення розв'язують майже всі проблеми. Винищувач може вільно маневрувати після пуску ракети по ворожому літаку, оскільки ракета здатна активувати свій шукач у польоті та самостійно навести на повітряне судно.

Із закінченням Холодної війни з'явилося кілька революційних технологій для ведення повітряного бою. Найвизначнішою з них стала технологія "стелс", завдяки якій ми отримали легендарні бомбардувальники з ромбоподібним крилом F-117 і B-2, а також стелс-винищувач F-22. Однак наразі відбувається ще одна революція, що має серйозні наслідки для ВПС США й інших країн. Замість ракет великої і середньої дальності з напівактивним радіолокаційним самонаведення (SARH), які раніше встановлювалися на кожному винищувачі, все частіше використовуються ракети класу "повітря-повітря" з активним радіолокаційним самонаведення (ARH).

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Але як саме сталася ця революція? Чому 1980-і роки стали поворотним моментом? Яке майбутнє ракет з активним радіолокаційним самонаведенням? Фокус переклав текст політолога Чарлі Гао, який вивчає інформатику та виступає часто як військовий експерт, де він намагається відповісти на ці питання.

Ракети SARH із напівактивним самонаведенням: все добре, але є обмеження

Ракета з активним самонаведенням відрізняється від ракети з напівактивним самонаведенням наявністю власного радіолокаційного передавача. У напівактивних ракет є тільки приймач, тому що пусковий літак повинен використовувати свій власний радар для "позначення" ворожого літака, який уразить ракета.

Це накладає на SARH безліч обмежень. Пусковий літак забезпечує сигнал радара, а для цього доводиться весь час спрямовувати радар на ворога. Оскільки пошуковий діапазон радара обмежений, фактично винищувач повинен летіти з курсом на ворожий літак, щоб навести на нього ракету SARH.

Крім того, якщо пусковий літак буде знищений або почне маневрувати, уникаючи інші ракети або літаки, то ракета втратить ціль і стане просто "болванкою". Дальність ракет SARH також обмежена дальністю пускового літака: якщо радар занадто слабкий або ворожий літак знаходиться дуже далеко, шукач SARH не зможе навестися на ціль перед запуском. Нові ракети SARH мають можливість наведення на ціль після запуску (LOAL), що згладжує, але не усуває це обмеження.

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Ракети з активним радіолокаційним самонаведенням: від AIM-54 Phoenix і далі

Ракети з активним радіолокаційним самонаведенням розв'язують майже всі ці проблеми. Винищувач може вільно маневрувати після пуску ракети по ворожому літаку, оскільки ракета здатна активувати свій шукач у польоті та самостійно навести на повітряне судно (код "Pitbull"). Можна також випустити ракети в режимі "Maddog", коли шукач наводиться на перший-ліпший радар. Така тактика дозволяє реалізувати принцип "вистрілив і забув", оскільки швидкий винищувач може запустити ракети і негайно піти.

Хоча ця тактика отримала широке поширення лише нещодавно, сама ідея відносно стара. У 1950-х роках США вперше розробили модифікацію ракети AIM-7 Sparrow SARH під назвою Sparrow II, оснащену шукачем ARH. Ця спроба провалилася через те, що технології 50-х не дозволяли виготовити радіолокаційний шукач із передавачем і приймачем, який помістився б у діаметрі ракети Sparrow середньої дальності та ваги.

Першою ракетою, яка реально діяла з АRН, стала AIM-54 Phoenix. Наддалека (з радіусом понад 190 км) ракета AIM-54 класу "повітря-повітря" повинна була стати "довгою рукою" флоту винищувачів ВМС США і не могла обійтися без активного радіолокаційного самонаведення. AIM-54 призначалася для ураження радянських бомбардувальників до того, як вони зможуть запустити свої протикорабельні крилаті ракети по кораблях ВМС США.

[ + – ] Запуск AIM-54 Phoenix Фото: U.S. Navy Photo

Для високої точності ураження в кінцевій фазі (в межах останніх дев'ятнадцяти кілометрів польоту ракети), коли ракета знаходиться найближче до ворожого літака, їй був необхідний шукач ARH, хоча SARH все одно використовувався для наведення ракети в середині курсу в процесі польоту на великі відстані. Після наведення на відносно ближні цілі AIM-54 можна було відразу запускати з активною АRН, що дозволяло пусковому літаку маневрувати безпосередньо після пуску ракети: AIM-54 при цьому наводилася самостійно.

Завдяки великому діаметру ракета добре підходила для встановлення шукача ARH. У ній можна було розмістити великий ракетний двигун, необхідний для великої дальності польоту, а також важку боєголовку, яка несла смерть радянським бомбардувальникам.

Наддалекі ракети після Холодної війни

Однак Холодна війна так і залишилася холодною, й AIM-54 не проявила себе в бою. Кілька AIM-54 були використані під час операції Southern Watch, але не досягли своїх цілей через вік ракет, а також їхнього використання проти тактичних винищувачів замість бомбардувальників, які ті спочатку повинні були знищувати.

До Ісламської революції 1979 року AIM-54 разом із винищувачами F-14A поставлялися в Іран. Звіти про використання іранських F-14 свідчать про те, що AIM-54 досить ефективно збивали іракські бомбардувальники і навіть деякі винищувачі на великій відстані.

AIM-54, незважаючи на всі свої успіхи, залишалася великою і важкою ракетою, призначеною для використання проти досить повільних цілей. Перша дійсно вдала ракета з ARH з'явилася майже п'ятнадцять років потому: це вдосконалена ракета середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 (AMRAAM).

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AIM-120 була покликана замінити AIM-7 Sparrow. Розвиток електронних технологій дозволив створити шукач ARH, який міг поміститися в ракету меншого розміру. Але навіть з новою електронікою розробка такої передової ракети затягнулася надовго. Ракета була запущена в передсерійне виробництво в 1984 році, але тільки в 1988 році надійшла в серійне виробництво, а її експлуатація почалася в 1991 році.

Бойове хрещення AMRAAM відбулося під час операції Southern Watch, коли в 1992 році був збитий іракський МіГ-25. З тих пір вона відмінно проявила себе в колишній Югославії, Іраку та Сирії (у 2017 році). Варто зазначити, що в сирійському конфлікті ракета з ARH уразила свою ціль, використовуючи радіолокаційне наведення, тоді як ракета з інфрачервоним наведенням AIM-9X не змогла навіть відстежити ціль.

Компактний шукач ракети був адаптований для застосування на суші та на морі. Ним оснащені норвезько-американська ракета класу "земля-повітря" NASAMS і морська багатоцільова ракета SM-6, всі вони використовують переваги точного наведення шукача ARH у кінцевій фазі.

Яке майбутнє чекає AMRAAM і технологію ARH?

Нещодавно ракету AMRAAM оновили, розширивши її можливості з передавання даних. Тепер більша кількість літаків може передавати дані на шукач, який повідомляє про те, що він бачить, пусковій платформі й іншим літакам.

Радари в ракетах ARH також піддалися модернізації. Японська ракета AAM-4B ARH — перша в світі ракета ARH із шукачем AESA, який прискорює поворот радара, що робить його могутнішим і дозволяє швидше відстежувати цілі.

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Ще одна інновація, яка надає міць ракетам ARH, — використання реактивних двигунів для забезпечення безперервної тяги під час польоту ракети. Одна з головних переваг ARH у тому, що в міру наближення ракети до цілі її наведення на ціль стає все більш точним. І навпаки, під час використання традиційних ракетних двигунів ракета має найменшу енергію для маневрування, коли вона знаходиться найближче до цілі. ARH із реактивними двигунами, як у ракеті Meteor компанії MBDA, — це грізна комбінація, яка використовує сильні сторони обох технологій.