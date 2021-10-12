Сверхточные и сверхдальние. На что способны современные "умные" ракеты "воздух—воздух"?

Ракеты с активным радиолокационным самонаведением решают почти все проблемы. Истребитель может свободно маневрировать после пуска ракеты по вражескому самолету, так как ракета способна активировать свой искатель в полете и самостоятельно навестись на воздушное судно.

С окончанием Холодной войны появилось несколько революционных технологий для ведения воздушного боя. Самой значимой из них стала технология "стелс", благодаря которой мы получили легендарные бомбардировщики с ромбовидным крылом F-117 и B-2, а также стелс-истребитель F-22. Однако в настоящее время происходит еще одна революция, имеющая серьезные последствия для ВВС США и других стран. Вместо ракет большой и средней дальности с полуактивным радиолокационным самонаведением (SARH), которые раньше устанавливались на каждом истребителе, все чаще используются ракеты класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением (ARH).

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Но как именно произошла эта революция? Почему 1980-е годы стали поворотным моментом? Каково будущее ракет с активным радиолокационным самонаведением? Фокус перевел текст политолога Чарли Гао, изучающего информатику и выступающего часто как военный эксперт, где он пытается ответить на эти вопросы.

Ракеты SARH с полуактивным самонаведением: все хорошо, но есть ограничения

Ракета с активным самонаведением отличается от ракеты с полуактивным самонаведением наличием собственного радиолокационного передатчика. У полуактивных ракет есть только приемник, поэтому пускающий самолет должен использовать свой собственный радар для "обозначения" вражеского самолета, который поразит ракета.

Это накладывает на SARH множество ограничений. Пускающий самолет обеспечивает сигнал радара, а для этого приходится все время направлять радар на врага. Поскольку поисковой диапазон радара ограничен, фактически истребитель должен лететь с курсом на вражеский самолет, чтобы навести на него ракету SARH.

Кроме того, если пускающий самолет будет уничтожен или начнет маневрировать, избегая других ракет или самолетов, то ракета потеряет цель и станет просто "болванкой". Дальность ракет SARH также ограничена дальностью пускающего самолета: если радар слишком слаб или вражеский самолет находится слишком далеко, искатель SARH не сможет навестись на цель перед запуском. Новые ракеты SARH имеют возможность наводки на цель после запуска (LOAL), что сглаживает, но не устраняет это ограничение.

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Ракеты с активным радиолокационным самонаведением: от AIM-54 Phoenix и дальше

Ракеты с активным радиолокационным самонаведением решают почти все эти проблемы. Истребитель может свободно маневрировать после пуска ракеты по вражескому самолету, так как ракета способна активировать свой искатель в полете и самостоятельно навестись на воздушное судно (код "Pitbull"). Можно также выпустить ракеты в режиме "Maddog", при котором искатель наводится на первый попавшийся радар. Такая тактика позволяет реализовать принцип "выстрелил и забыл", поскольку быстрый истребитель может запустить ракеты и немедленно уйти.

Хотя эта тактика получила широкое распространение лишь недавно, сама идея относительно старая. В 1950-х годах США впервые разработали модификацию ракеты AIM-7 Sparrow SARH под названием Sparrow II, оснащенную искателем ARH. Эта попытка провалилась из-за того, что технологии 50-х не позволяли изготовить радиолокационный искатель с передатчиком и приемником, который поместился бы в диаметре ракеты Sparrow средней дальности и веса.

Первой реально действующей ракетой с АRН стала AIM-54 Phoenix. Сверхдальняя (с радиусом более 190 км) ракета AIM-54 класса "воздух-воздух" должна была стать "длинной рукой" флота истребителей ВМС США и не могла обойтись без активного радиолокационного самонаведения. AIM-54 предназначалась для поражения советских бомбардировщиков до того, как они смогут запустить свои противокорабельные крылатые ракеты по кораблям ВМС США.

[ + – ] Запуск AIM-54 Phoenix Фото: U.S. Navy Photo

Для высокой точности поражения в конечной фазе (в пределах последних девятнадцати километров полета ракеты), когда ракета находится ближе всего к вражескому самолету, ей был необходим искатель ARH, хотя SARH все равно использовался для наведения ракеты в середине курса при полете на большие расстояния. При наведении на относительно ближние цели AIM-54 можно было сразу запускать с активной АRН, что позволяло пусковому самолету маневрировать непосредственно после пуска ракеты: AIM-54 при этом наводилась самостоятельно.

Благодаря большому диаметру ракета хорошо подходила для установки искателя ARH. В ней можно было разместить большой ракетный двигатель, необходимый для большой дальности полета, а также тяжелую боеголовку, которая несла смерть советским бомбардировщикам.

Сверхдальние ракеты после Холодной войны

Однако Холодная война так и осталась холодной, и AIM-54 не проявила себя в бою. Несколько AIM-54 были использованы во время операции Southern Watch, но не достигли своих целей из-за возраста ракет, а также их использования против тактических истребителей вместо бомбардировщиков, которые те изначально должны были уничтожать.

До Исламской революции 1979 года AIM-54 вместе с истребителями F-14A поставлялись в Иран. Отчеты об использовании иранских F-14 свидетельствуют о том, что AIM-54 довольно эффективно сбивали иракские бомбардировщики и даже некоторые истребители на большом расстоянии.

AIM-54, несмотря на все свои успехи, оставалась большой и тяжелой ракетой, предназначенной для использования против довольно медленных целей. Первая действительно удачная ракета с ARH появилась почти пятнадцать лет спустя: это усовершенствованная ракета средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 (AMRAAM).

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AIM-120 была призвана заменить AIM-7 Sparrow. Развитие электронных технологий позволило создать искатель ARH, который мог поместиться в ракету меньшего размера. Но даже с новой электроникой разработка такой передовой ракеты затянулась надолго. Ракета была запущена в предсерийное производство в 1984 году, но только в 1988 году поступила в серийное производство, а ее эксплуатация началась в 1991 году.

Боевое крещение AMRAAM состоялось во время операции Southern Watch, когда в 1992 году был сбит иракский МиГ-25. С тех пор она отлично проявила себя в бывшей Югославии, Ираке и Сирии (в 2017 году). Примечательно, что в сирийском конфликте ракета с ARH поразила свою цель, используя радиолокационное наведение, тогда как ракета с инфракрасным наведением AIM-9X не смогла даже отследить цель.

Компактный искатель ракеты был адаптирован для применения на суше и на море. Им оснащены норвежско-американская ракета класса "поверхность-воздух" NASAMS и морская многоцелевая ракета SM-6, все они используют преимущества точного наведения искателя ARH в конечной фазе.

Какое будущее ждет AMRAAM и технологию ARH?

Недавно ракету AMRAAM обновили, расширив ее возможности по передаче данных. Теперь большее количество самолетов может передавать данные на искатель, сообщающий о том, что он видит, пусковой платформе и другим самолетам.

Радары в ракетах ARH также подверглись модернизации. Японская ракета AAM-4B ARH – первая в мире ракета ARH с искателем AESA, который ускоряет поворот радара, что делает его мощнее и позволяет быстрее отслеживать цели.

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Еще одна инновация, которая придает мощь ракетам ARH, – использование реактивных двигателей для обеспечения непрерывной тяги во время полета ракеты. Одно из главных преимуществ ARH в том, что по мере приближения ракеты к цели ее наведение на цель становится все более точным. И наоборот, при использовании традиционных ракетных двигателей ракета имеет наименьшую энергию для маневрирования, когда она находится ближе всего к цели. ARH с реактивными двигателями, как в ракете Meteor компании MBDA, – это грозная комбинация, использующая сильные стороны обеих технологий.