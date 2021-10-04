Стратегические бомбардировщики и ракеты. Какими могут быть следующие шаги США после AUKUS?

Альянс AUKUS поможет усовершенствовать экономическое и военное сотрудничество между странами в южно-китайском регионе. Какие практические рекомендации помогут этого достичь?

Соглашение AUKUS, о котором было объявлено на днях, стало переломным моментом для Австралии, Великобритании и США. Было много сказано о значении этого альянса и о скандале, поднятом Францией, которая потеряла свои военные контракты, но мало писалось о перспективах развития нового военного союза.

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Фокус перевел новую статью Зака Купера — научного сотрудника Американского института предпринимательства, в которой говорится как раз о таких перспективах.

AUKUS и новый военный баланс в Азии

Я много лет утверждал, что Австралии стоило бы приобрести атомные подводные лодки, поэтому с моей точки зрения это настоящий прорыв. После введения в строй эти лодки и другие заявленные виды вооружения не только сделают вклад в оборону самой Австралии, но и помогут стабилизировать военный баланс в Азии и убедить другие страны в серьезности намерений Америки.

В связи с AUKUS слишком много обсуждалось разочарование французов и слишком мало говорилось о последующих шагах после этого соглашения. Несомненно, в ближайшее время политикам в Вашингтоне, Канберре и Лондоне следует быть осторожными в дипломатических отношениях с Парижем. Но шумиха вокруг AUKUS отвлекла внимание от более важных стратегических последствий.

Вот пять практических рекомендаций по дальнейшему развитию AUKUS

1. Создать трехсторонний форум с Индонезией

В долгосрочной перспективе третьей стороной, выигравшей от соглашения AUKUS, вполне может стать Индонезия. Атомные подводные лодки дадут Австралии возможность лучше контролировать важнейшие морские узлы, проходящие через Индонезийский архипелаг. При правильном подходе это углубит сотрудничество Австралии с Индонезией и повысит безопасность обеих стран. В противном случае появится дополнительный раздражитель в отношениях Австралии не только с Индонезией, но и со США.

Поэтому Соединенным Штатам и Австралии следует ускорить процесс создания трехстороннего форума с Индонезией. Это поможет заверить Джакарту, что Вашингтон и Канберра намерены использовать расширенные возможности для консультаций с Индонезией в ее интересах. В конце концов, прошедшая неделя продемонстрировала, насколько важно вести тщательную разъяснительную работу с заинтересованными партнерами.

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2. Активно создавать новые возможности и менять роли в рамках AUKUS

У Австралии есть возможность ускорить поставку новых систем. Австралии нужна модель собственного производства, но она не может ждать новую подводную лодку до середины 2030-х годов. Один из вариантов — выбрать проверенную конструкцию (скорее всего, подводную лодку класса "Вирджиния") и арендовать несколько лодок у США. Потребуется увеличить мощность существующей производственной линии класса "Вирджиния", но этим должны заниматься лидеры США.

Если Вашингтон профинансирует строительство новой верфи в рамках масштабного инфраструктурного законопроекта, это позволит производить три лодки класса "Вирджиния" в год, что даст возможность передать несколько лодок в аренду Австралии до конца десятилетия. Затем американские и австралийские экипажи могли бы вместе тренироваться на этих судах: Австралия отработает выполнение миссий с атомными подводными лодками, а Соединенные Штаты получат опыт работы на судне HMAS Stirling в Перте. Китайские лидеры придумали для этого отличное название: взаимовыгодное сотрудничество.

3. Рассмотреть возможность поделиться B-21 с Австралией

К сожалению, горстки атомных подводных лодок будет недостаточно для наблюдения за всеми подходами к Австралии. Однако есть и хорошие новости: вчера ВВС США подтвердили, что в Соединенных Штатах ведется строительство пяти бомбардировщиков B-21.

Эти самолеты будут делать в небе то, что атомные подводные лодки делают под водой, — обеспечивать скрытное наблюдение на большом расстоянии и наносить удары. Хотя вопросы обмена технологиями всегда непросты, Вашингтон и Канберра доказали свою способность договариваться насчет самых значимых военных технологий, существующих в мире. Это напоминает о приобретении Австралией самолетов F-111 50 лет назад; еще один разумный шаг для обоих союзников.

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4. Совместно с Японией разрабатывать ракеты наземного базирования

Некоторые спрашивают, почему другие союзники США в Азии не вошли в соглашение AUKUS. Но у других региональных союзников Америки совершенно иные потребности, чем у Австралии. Токио, например, не нужны корабли с ядерными двигателями, но ему нужно более глубокое сотрудничество в области вооружения дальнего действия. Для этого Япония и США должны совместно разработать противокорабельную крылатую ракету наземного базирования с большой дальностью.

Совместная разработка подобной системы сыграет такую же роль в укреплении союза США и Японии, как атомные подводные лодки — в случае США и Австралии. Если все пройдет удачно, эта система также станет привлекательным вариантом для других союзников и партнеров в регионе, включая Австралию, Филиппины, Вьетнам и даже Тайвань.

5. Вернуть Америку за стол переговоров

Не стоит удивляться, что реакция Китая на объявление об AUKUS была не военной, а экономической. В течение 24 часов Пекин официально подал заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

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Китай надеется переиграть сценарий Соединенных Штатов, которые рассчитывали благодаря TPP определять условия торговли в Вашингтоне, а не в Пекине. Теперь дело за командой Байдена. Она доказала, что способна удивлять экспертов в стратегических вопросах; пришло время сделать то же самое в сфере торговли. Если уж попытка Китая вступить в CPTPP не подтолкнет лидеров США к действиям в сфере торговли, то, видимо, этого не сделает никто.

AUKUS — это попадание "в яблочко", и будет жаль, если Вашингтон позволит Пекину перехватить инициативу.